Wenn man sich die Digitalisierung in der Industrie ansieht, so könnte einem Folgendes als Zusammenfassung in den Sinn kommen: Vieles wäre möglich, unternommen wird erst manches. Das heißt nicht, dass die digitale Entwicklung nicht vielerorts bereits ein Thema ist.

Doch häufig liegt der Fokus auf der Vernetzung von Maschinen, der Einführung einer digitalen Fertigungssteuerung und vielfältigen Insellösungen. So stehen operative Mitarbeiter noch immer oft vor der Herausforderung, ihre Informationen aus fragmentierten Lösungen mit komplexen Darstellungen zu beziehen. Probleme werden oft nicht rückverfolgbar, per Zuruf gelöst, Daten nicht berücksichtigt.

Während Wissensarbeiter sich seit Jahren ausgefeilter Digitalisierungslösungen erfreuen, werden operative Kräfte, Werksmitarbeiter, häufig im digitalen Niemandsland allein gelassen. So weit das eine Problem. Wie kommt hier der Fachkräftemangel ins Spiel?

Über die Schwierigkeiten, geeignet Arbeitskräfte zu finden, klagen sehr viele produzierende Unternehmen. Gleichzeitig werden die Produktionsprozesse aufgrund einer steigenden Produktvariantenvielfalt stetig komplexer. Viele Arbeitskräfte verbringen aber viel Zeit mit repetitiven und nicht einmal wertschöpfenden Tätigkeiten. Hier können digitale Tools zwischengeschaltet werden und die operativen Mitarbeiter, die für einen störungsfreien Betrieb eine zentrale Rolle spielen, wertvoller einbinden.