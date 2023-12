Die Herausforderungen bei der Belieferung von Baumärkten und Heimwerkercentren sind riesig: weltweite Warenströme, nahezu unendliche Produktvielfalt und die Notwendigkeit, die Ware am Point of Sale dennoch so zu präsentieren, dass sie intuitiv auffindbar ist – für den Endkunden ebenso wie für die Mitarbeiter.

Allein schon die Tatsache, dass ein sehr großer Teil des Sortiments zunächst einmal per Luft oder Seefracht aus Übersee kommt und dann bis in die einzelnen Geschäfte feinverteilt werden muss, lässt den Einsatz von integrierten Supply-Chain-Konzepten sinnvoll erscheinen. Dabei übernimmt ein Dienstleister die gesamte Abwicklung: Von Asien, Amerika oder wo immer auch ein Artikel hergestellt wird, bis in das Regal des europäischen Händlers.