Rainer Mittl, 1977 in Güssing geboren, war zuletzt als Managing Director seit 2019 bei DB Schenker für den Aufbau der Standorte in Georgien und Armenien zuständig. Davor zeichnete er für knapp fünf Jahre bei Güssinger Beverages als Head of Sales and Marketing verantwortlich. Er verfügt er über ein breites Fachwissen in der Logistikbranche und in der Luft- und Seefracht, das er in den letzten Jahren in operativen Führungsfunktionen bei verschiedenen nationalen und internationalen Transport- und Logistikunternehmen erworben hat.

„Mit Rainer Mittl gewinnen wir eine äußerst erfahrene Führungspersönlichkeit mit mehr als 20 Berufsjahren in der Logistikbranche. Dachser Austria Air & Sea Logistics setzt mit dieser strategischen Neubesetzung einen wichtigen Schritt für künftige Entwicklungen, um seine Position in der Luft- und Seefracht in der Region zu stärken“, erklärt Michael Rainer, Managing Director Air & Sea Logistics Eastern Europe and Austria.