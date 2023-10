Nachhaltigkeit in der Industrie ist von größter Bedeutung. Industrielle Nachhaltigkeit verringert die CO2-Emissionen, schont die natürlichen Ressourcen und passt sich an sich ändernde Umweltvorschriften an. Sie trägt zum langfristigen Wachstum und zur Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen bei und zeigt gleichzeitig soziale und ethische Verantwortung.

Hier finden Sie unsere Empfehlungen zu den wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen der österreichischen Industrie, die von unseren Experten sorgfältig analysiert wurden.