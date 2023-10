Gemäß den Bestimmungen in Art 15 Abs 1 des Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) werden Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit grundsätzlich in jenem Staat besteuert, in dem die steuerpflichtige Person ansässig ist. Werden Tätigkeiten jedoch im anderen Vertragsstaat durchgeführt, dürfen diese an jenem Ort besteuert werden, wo die Tätigkeiten tatsächlich erbracht werden. Abweichend zu diesem Grundsatz, sieht das deutsch-österreichische DBA in Art 15 Abs 6 eine Grenzgängerregelung vor. Grenzgänger können demnach trotz Tätigkeit im anderen Staat weiterhin in ihrem Ansässigkeitsstaat besteuert werden.

