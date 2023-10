Auch in China spielen die Zweibeiner eine zunehmend wichtige Rolle. Die alternde Bevölkerung und der Fachkräftemangel haben zu einem Robotik-Boom gesorgt. Vor allem in der Pflege erhofft man sich durch den Einsatz von humanoiden Robotern Abhilfe. Aber auch in der industriellen Anwendung sollen die Androiden bald zum Einsatz kommen. Das Unternehmen Fourier Intelligence hat angekündigt, 2024 den ersten massenproduzierten humanoiden Roboter auf den Markt zu bringen.

„GR-1“ ist ein 1,64 Meter großer und 55 Kilogramm schwererRoboter und verfügt über eine Reihe von menschenähnlichen Fähigkeiten, darunter Gehen, Hindernisvermeidung und die Fähigkeit, körperliche Routineaufgaben wie das Heben von Gegenständen durchzuführen.

Lesen Sie mehr: Neura bis Anybotics: Millionenrunden für die Robotik in Europa.

Und wie sieht es bei Tesla aus?

Seit der misslungenen Ankündigung wurde es still um „Optimus“. Doch siehe da, vor wenigen Tagen wurde ein Update-Video veröffentlicht, in dem die neuen Fähigkeiten des Zweibeiners präsentiert wurden. Neben Yoga-Übungen kann der Roboter mittlerweile Objekte eigenständig sortieren, doch die Entwicklung schient noch in Kinderschuhen zu stecken. Das bestätigen auch Berichte, laut denen Tesla bisher nur eine Handvoll des Prototyps hergestellt haben soll. Der Grund soll ein Lieferengpass bei den Aktuatoren sein, die Tesla nun in Eigenregie selbst entwickeln will.