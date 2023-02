Anhand des ausgestellten Exponates präsentierte das Messeteam seine vier neuen standardisierten Automatisierungsangebote, bei denen der kollaborierenden Leichtbauroboter TM5 von Techman Robot jeweils als zentrale Schnittstelle fungiert. In unterschiedlichen Kombinationen kommt dieser am Modultisch mit übereinander- oder nebeneinanderliegender Fördertechnik beziehungsweise mit einem Vereinzelungssystem sowie Lifteinheit oder Pusher zum Einsatz. Je nach Anforderung schnüren die Experten angepasst an Kundenwünsche Standardpakete und erleichtern so den Einstieg in die Automatisierung. Aufwendige Implementierungszeit sowie hohe Investitionskosten werden durch die Standardisierung wesentlich reduziert.