Hatten Sie zu diesem Zeitpunkt schon eine Vorstellung davon, welchen Einfluss auf die Gesellschaft haben würde?



Luftensteiner: Damals war mir nicht vollständig bewusst, welchen Weg wir einschlagen würden. Doch so um die Jahrtausendwende haben wir begonnen, unseren Blick regelmäßig alle 5 Jahre in die Zukunft zurichten und uns intensiv mit Trends - technologisch, gesellschaftlich, geopolitisch, demografisch usw. – und ihren Potentialen für uns auseinanderzusetzen. Wir fragten uns immer: Welche Richtung soll unsere Entwicklung nehmen und welche Chancen bieten sich hier für die Automatisierung? So legten wir die Grundsteine für unsere Weiterentwicklung. Ein Thema, dass mir persönlich stets ein Anliegen war – die Internationalisierung Meine zahlreichen und leidenschaftlichen Reisen ins Ausland begannen Anfang der 2000er Jahre in China. Hier trieben wir die weltweite Ausdehnung der Automatisierung voran und gründeten ein chinesisches Team mit Unterstützung aus Österreich. Schon zuvor hatten wir eine Niederlassung in den USA etabliert. Heute sind wir weltweit in 16 Ländern vertreten. Diese globale Ausrichtung war mir essenziell, um zu erkennen, dass der richtige Zeitpunkt für den internationalen Schritt entscheidend ist, insbesondere beim Aufbau einer Marke und der Begleitung von Maschinenbauern weltweit. Dieser Antrieb prägte meinen Weg maßgeblich. Ich sehe mich nicht als klassischen Techniker, sondern als Stratege, der in die Zukunft blickt und Potenziale identifiziert. Von einem Umsatz von 41 Millionen Euro im Jahr 1998 sind wir heute auf über 550 Millionen angewachsen. Das entspricht einem durchschnittlichen Wachstum von 11 Prozent über 25 Jahre.

In den vergangenen fünf Jahren betrug das jährliche Wachstum rund 17 Prozent. Wie erklären Sie sich diesen Automatisierungsboom?

Luftensteiner: Schon früh erkannten wir die Bedeutung von smarten, vernetzten Produkten und die essenzielle Verschmelzung von Automatisierung und IT. Dieser Ansatz führte uns zu innovativen Lösungen und zu einer starken Nachfrage. Einer unsere besonderen Schwerpunkte liegt auf dem einfachen Bedien- und Anzeigen, wofür wir unteranderem 2014 in Deutschland mit einem renommierten Preis ausgezeichnet wurden – ein herausragender Erfolg! Insgesamt haben wir in der Industrieautomation über die Jahre unser Portfolio gestärkt und uns zum Gesamtlösungsanbiete entwickelt. Seit 2009 widmeten wir uns intensiv der Energieautomation, da Energie ein zentraler Pfeiler unserer Gesellschaft ist. Wir starteten von Grund auf mit Ladestationen und erweiterten unser Angebot um Heizungssysteme für Wärmepumpen und Pelletsanlagen. Auch Windkraftregler ergänzen heute unser Portfolio. Stets wagten wir Neues, blickten mutig in die Zukunft und sahen Potenziale für uns. Meine Neugierde trieb mich immer an, und ich hoffe, dass sie mir erhalten bleibt. Es ging stets darum, Chancen zu erkennen und uns auch neben den großen Playern zu behaupten. Selbst während der Pandemie konnten wir bemerkenswerte Erfolge erzielen. Es erforderte den gemeinsamen Einsatz aller unserer Teams, tiefer in die Ressourcen zu greifen, um unsere Lieferfähigkeit sicherzustellen und auf allen Märkten präsent zu sein. Unser Hauptziel war es, die Beziehungen zu unseren Kunden nicht zu beeinträchtigen. Dank unserer Zuverlässigkeit konnten wir in diesen herausfordernden Zeiten unseren Ruf festigen und viele neue Kunden gewinnen. Das Engagement unseres Teams war schlichtweg herausragend.

Nur zwei Jahre nach Ihrer Ernennung zum CEO und Vorstandsvorsitzenden standen Sie 2008 vor der Herausforderung der Weltwirtschaftskrise und nun der Halbleiterkrise. Welche Auswirkungen hatten diese Ereignisse auf Ihr Unternehmen?

Luftensteiner: Das Wesentliche ist stets, den Mut und den Optimismus zu bewahren. Es gibt immer ein Weiter. Es ist entscheidend, für Motivation zu sorgen, auch wenn unerwartete Herausforderungen auftreten, die man nicht vorhersehen kann. Die eigentliche Frage ist, wie widerstandsfähig ein Unternehmen generell aufgestellt ist. Unsere drei Säulen haben sich stets als stabil erwiesen und für ein ausgewogenes Fundament gesorgt. Es gibt viele Strategien, doch dies waren unsere bewährten Ansätze.