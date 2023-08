Und auch Open AI investiert Geld in humanoide Robotik. Das Unternehm 1X Technologies aus Norwegen bekam 25 Mio. US-Dollar. Interessant: In einem Werbevideo verzichtet das Unternehmen auf Beine und setzt auf Räder. Und was macht der Tesla-Bot? Im Mai gab es ein neues Video – die Roboter laufen besser als bei der ersten Präsentation. David Regers Kommentar damals in deutschen Medien: „Elon Musk hat keine Ahnung von Robotik, weil er damit gerade erst anfängt. In vielen deutschen und europäischen Forschungs-Instituten habe ich schon bessere humanoide Roboter gesehen.“ An Selbstbewusstsein mangelt es Reger nicht.



Das gilt auch wohl für zwei Schweizer Robotik-Unternehmen, die still jeweils über 50 Mio. Euro eingesammelt haben. Die Series B Finanzierung von Anybotics kommt von Walden Catalyst und NGP Capital. Das Unternehmen ist eine Ausgründung aus der ETH Zürich. Der Roboter Anymal erinnert an einen Hund, ein Tier und übernimmt Inspektionsaufgaben in der Industrie, kann Treppen steigen und Orte überwachen. Vor allem in der Prozessindustrie ist das Interesse groß, heißt es Markt. Der Roboter kann von Kunden für 8000 Euro pro Monat gemietet werden.



Vom Feld in die Wäscherei



Die Robotik trägt das Unternehmen Ecorobotix im Namen, die Anwendung ist aber keine klassische Robotik. Der Fokus der Schweizer liegt auf der Landwirtschaft. ARA heißt der autonome Roboter, der eine Feldspritze ist. Die intelligente (KI gestützte) Präzisions-Feldspritze unterstützt den Landwirt dabei Herbizide, Fungizide, Insektizide oder Düngemittel ausbringen zu können. Dafür gab es 52 Mio. US-Dollar. In Österreich gibt es bis dato einen Händler die Lagerhaus Technik-Center in Korneuburg.



Vom Feld in die Wäscherei. Den ersten Roboter in der Wäscherei gibt es bei Greif Textile Mietsysteme im oberbayerischen Wolfratshausen. Das System Velum des Münchener Startups Sewts. Seit 2019 arbeitet das Robotik-Startup aus München an innovativer Technologie zur automatisierten Verarbeitung von verformbaren Materialien, wie beispielsweise Textilien. Industrielle Großwäschereien verarbeiten immense Mengen an Handtüchern, Bettwäsche und Arbeitskleidung, insbesondere für Hotels, Krankenhäuser und Pflegeheime, aber auch für Labore und Handwerksbetriebe. Der Arbeitskräftemangel stellt für diese Betriebe ein bedeutendes Problem dar, da es sich als zunehmend schwierig erweist, Belegschaft für die sich wiederholenden manuellen Tätigkeiten zu finden, die bislang nicht automatisierbar waren.

Darüber hinaus spielt Kosteneffizienz aufgrund der angespannten Energielage zurzeit eine wichtige Rolle, heißt es bei Sewts. Das hat auch Investoren überzeugt. In der Series A gab es vor wenigen Wochen sieben Mio. Euro. Neben Emerald Technology Ventures als neuem Leadinvestor konnten die internationalen Kapitalgeber CNB Capital, EquityPitcher Ventures und Nabtesco Technology Ventures in den Investorenkreis aufgenommen werden. Auch die bestehenden Gesellschafter Bayern Kapital, APEX Ventures und HTGF erhöhten ihre Investments.