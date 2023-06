Seine Position zum so genannten EU-Lieferkettengesetz will das EU-Parlament am Donnerstag in Brüssel festlegen. Europäische Großunternehmen sollen künftig die Produktionsbedingungen in ihren weltweiten Lieferketten ins Visier nehmen, um zu verhindern, dass zur Gewinnmaximierung Menschenrechte oder Umweltstandards verletzt werden. Das Vorhaben ist heftig umstritten. Im Vorfeld haben Organisationen bereits an die österreichischen Europaabgeordneten appelliert.

Einen Vorschlag für ein europäisches Lieferkettengesetz hat die EU-Kommission im Februar 2022 vorgelegt. Darin ist vorgesehen, dass Unternehmen, die in der EU tätig sind, in Zukunft verpflichtend sicherstellen müssen, dass ihre Zulieferer in der ganzen Welt unter anderem keine Sklaven- oder Kinderarbeit dulden und sich an Umweltstandards halten.

Außerdem sollen Managerinnen und Manager das Geschäftsmodell und die Strategie ihres Unternehmens so ausrichten, dass das Ziel der Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius erreichbar ist. Angedacht sind Regelungen, die auf rund 13.000 Unternehmen in der EU anwendbar sein sollen.