Neben innovativen Produkten und Dienstleistungen muss vor allem in Menschen investiert werden. Damit Industrieunternehmen ihre F&E-Aktivitäten vorantreiben können, benötigen sie hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte. Doch daran mangelt es weltweit. Laut Bain-Studie sprechen 73 Prozent der Befragten von Personalengpässen. Dabei hat die Pensionierungswelle der Babyboomer gerade erst begonnen. Zudem wechseln Ingenieurinnen und Ingenieure mit zunehmendem Alter häufig in andere Funktionen, was die Personalknappheit in der Entwicklung noch verschärft.



„In einer Zeit globalen Fachkräftemangels reicht es nicht aus, mit aufwendigen Kampagnen um rare Talente zu werben", sagt Michael Staebe, Experte für Industriegüter und -dienstleistungen in der DACH-Region. "Mindestens ebenso wichtig ist es, attraktive Rahmenbedingungen für die bestehende Belegschaft und vor allem für Ingenieurinnen und Ingenieure zu schaffen, damit diese sich kontinuierlich weiterentwickeln können.“

Im Fokus stehen dabei immer weniger die Produkte an sich, sondern vielmehr ergebnisorientierte Lösungen, für die die Kundschaft je nach Verfügbarkeit zahlt. „Industrieunternehmen müssen sich neue Formen der Wertschöpfung erschließen“, erklärt Staebe. „Investieren sie weder in Innovationen noch in ein verbessertes Kundenerlebnis, riskieren sie, von flexibleren Wettbewerbern an den Rand gedrängt zu werden.“