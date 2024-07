Nachhaltigkeit gehört heute zum guten Ton der Unternehmensführung – kein Betrieb und keine Organisation kommt an diesem Thema vorbei. Viel zu laut die Stimmen von Kund:innen, Mitarbeitenden, Investor:innen und weiteren Stakeholdergruppen, die alle samt eine nachhaltige Wirtschaft fordern.



Aktuell stehen vor allem ökologische Aspekte rund um den Klimawandel oder auch den Erhalt der Biodiversität im Zentrum des gesellschaftlichen Diskurses und unternehmerischer Überlegungen. Dabei gelten in der Nachhaltigkeitsdebatte eigentlich ökonomische, ökologische und soziale Aspekte als gleichberechtigte drei Säulen. „Keine Wirtschaft ohne Gesellschaft, keine Gesellschaft ohne Ökologie“, fasst Prof. Dr. Christoph Badelt, Präsident des österreichischen Fiskalrats und ehemaliger Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien, das Grundprinzip von Nachhaltigkeit zusammen. Gemeinsam mit Dr. Christian Horak und Christina Gobin-Reider von EY-Parthenon hat er im Auftrag von EY Österreich einen Point of View zur Thematik der sozialen Nachhaltigkeit verfasst. „Es geht letztlich um die Frage, ob die soziale Nachhaltigkeit eine notwendige Bedingung für eine wohlstandsgerechte künftige Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ist oder eher eine freiwillige Übung, um ethischen Ansprüchen zu genügen“, führt Badelt weiter aus.



In der Praxis zeigt sich diesbezüglich ein klares Bild. „Die soziale Perspektive ist im öffentlichen Diskurs und für die Wirtschaft gleichermaßen aktuell eher nachranging – sozusagen das stumme S in ESG“, so Horak. Laut einer aktuellen Befragung von EY-Parthenon hat soziale Nachhaltigkeit zwar einen hohen Stellenwert für Unternehmen, wenn es um die eigene Belegschaft geht, wie beispielsweise bei Initiativen für Mitarbeitende. Allerdings wird die Zielerreichung momentan zu wenig gemessen und auch soziale Aktivitäten außerhalb der Unternehmensgrenzen – z. B. in der erweiterten Wertschöpfungskette – seien aktuell eher nachrangig. Gobin-Reider dazu: „Dort, wo die Messung von Maßnahmen leichter fällt, nämlich bei den eigenen Arbeitskräften, wird sie tendenziell auch stärker verfolgt. Eine ganzheitliche Stakeholder-Analyse und die Anwendung des Public-Value-Konzepts wären sinnvoll – so kann der Mehrwert für alle Beteiligten gleichermaßen sichergestellt werden.“



Unternehmen sind von der Thematik der sozialen Nachhaltigkeit in vielfacher Weise betroffen. Zunächst aus rein rechtlicher Perspektive: Aus den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ergeben sich für eine wachsende Zahl von Unternehmen Berichtspflichten, die inhaltlich dem Themenbereich „Soziales“ zuzurechnen sind. Und auch die von der EU angekündigte „soziale Taxonomie“ könnte weitere Vorschriften im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit für Unternehmen mit sich bringen. „Ein Blick auf die sozialen Subthemen der ESRS zeigt rasch, dass sich das Management bei der Umsetzung auch mit Stakeholdern außerhalb der eigenen Organisation befassen muss, denn die Sub-Themen reichen von den eigenen Arbeitskräften in der Organisation über die Mitarbeitenden in der Wertschöpfungskette bis hin zu den betroffenen Gemeinschaften und den Konsument:innen“, erläutert Horak.