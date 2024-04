INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Plas, Sie beraten Unternehmen seit über 30 Jahren im Bereich Nachhaltigkeit. Kann es sich ein Unternehmen heute noch leisten, nicht nachhaltig zu werden?



Plas: Nachhaltigkeit hat sich in den letzten Jahren gewandelt und ist nicht mehr reiner Idealismus, sondern Realismus. Unternehmen, gerade in Europa, müssen nachhaltig werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Allein aus regulatorischer Perspektive wird es sonst ganz schnell eng – da denke ich zum Beispiel an die CSRD, die in Österreich in den kommenden Monaten und Jahren defacto von allen größeren Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht verlangt. Aber es ist nicht der regulatorische Druck alleine, auch andere Stakeholdergruppen wie Kund:innen oder Mitarbeitende fordern Nachhaltigkeit von Unternehmen – beide sind für den Geschäftserfolg absolut entscheidend. Hinzu kommen dann noch Investor:innen. Die Hälfte investiert bereits in ESG-Produkte, vor allem bei Immobilien, Infrastruktur und Venture Capital wird das Interesse in den nächsten Jahren steigen. Insgesamt sehe ich darin, trotz Realismus, auch eine moralische Komponente – wir schulden es zukünftigen Generationen alles zu versuchen, um einen gesunden Planeten und eine funktionierende Welt zu hinterlassen.



Reimoser: Das sehe ich genauso. Nachhaltigkeit birgt neben zahlreichen Risiken auch viele Chancen für Unternehmen, weil sich neue Geschäftsfelder eröffnen. Ich denke da beispielsweise an die Nutzung oder Speicherung von CO2, hier brauchen wir weitere Technologien – ebenso wie in Sachen Energiegewinnung und -speicherung. Wenn wir das Momentum richtig nutzen, können Österreich und Europa langfristig von Nachhaltigkeit profitieren.



Wo stehen österreichische Betriebe in diesem Punkt aktuell?



Reimoser: Wir befragen bei EY einmal jährlich 600 österreichische Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit. Zwei Drittel von ihnen hatten im letzten Jahr noch keine schriftliche Nachhaltigkeits- und Klimastrategie, vor allem die Bereiche Transport, Immobilien- und Bauwirtschaft sowie die Industrie hinken hinterher. Zwei von fünf Unternehmen haben auch keinen Maßnahmenplan zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040 und planen auch keinen.



Plas: Das bringt große Risiken mit sich – nicht nur aus ökologischer und sozialer Sicht. Wir verpassen als Wirtschaftsstandort vielleicht eine Chance, um zukünftige Wachstumspotenziale zu nutzen. Auch wenn wir punktuell immer mehr Nachhaltigkeitsinitiativen bei heimischen Unternehmen beobachten, herrscht nach wie vor mehrheitlich ein strategisches Vakuum im Nachhaltigkeitsbereich.



Den Ansprüchen der unterschiedlichen Stakeholder gerecht zu werden, ist für Unternehmen sicher schwierig. Was sind die wesentlichen Herausforderungen?



Plas: Selbstverständlich birgt diese Transformation zahlreiche Herausforderungen für Betriebe. Allein um die richtigen Strukturen für ein Nachhaltigkeitscontrolling und -reporting zu schaffen, wie es eben für die CSRD verlangt wird, braucht es wirkliche Expertise. Für die EU-Taxonomie wird tiefgreifendes Branchenwissen gefordert. Ich würde sagen, es steht und fällt alles mit den richtigen Köpfen. Die Transformation hin zu Nachhaltigkeit ist für jedes einzelne Unternehmen umfassend und trifft fast immer alle Unternehmensbereiche.



Reimoser: Deshalb ist es in erster Linie eine Frage von fundiertem Know-how, von umfassenden Ressourcen und von großen Kapazitäten. Die richtigen Fachkräfte zu finden, ist in Österreich nicht so einfach – dafür wurde in der Vergangenheit zu wenig in spezialisierte Ausbildung in diesem Bereich gesetzt. Deshalb freut es mich, dass wir bei EY jetzt gemeinsam mit EY denkstatt in Österreich ein großes Team für Nachhaltigkeitsberatung und -prüfung mit 120 Mitarbeitenden haben, die sich rein auf dieses Thema spezialisieren. In dieser Konstellation können wir die Unternehmensstrukturen unserer Kund:innen eins zu eins spiegeln, sie entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette begleiten und End-2-End-Lösungen für ihre Probleme und auch spezialisiert auf ihre Branche bieten.