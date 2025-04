Stellantis stolpert auch beim Sprung in die Elektromobilität über seine eigenen Füße. Technische Schwierigkeiten verzögerten im Vorjahr den Marktstart des Citroën ë-C3 - ein Hoffnungsträger im erschwinglichen Elektroauto-Segment. Im März fiel dann der geplante Elektro-Supersportwagen Maserati MC20 Folgore dem Rotstift zum Opfer. Und bei der Elektro-Variante des volumensstarken Peugeot 3008 führten Probleme mit dem Antriebssystem zu Produktionsstillständen.

Durch das Versäumnis, frühzeitig in eigene Batteriezellentechnologie zu investieren, muss heute teuer zugekauft werden. Besonders die Batterie ist jedoch die mit Abstand teuerste Einzelkomponente eines Elektroautos und macht - je nach Modell - zwischen 30 und 40 Prozent der Gesamtkosten aus. Die Folge: sinkende Margen im immer wichtiger werdenden Elektro-Segment. Zumindest hier setzte Stellantis Ende vergangenen Jahres zum Befreiungsschlag an. In Zusammenarbeit mit dem US-Batteriehersteller Zeta Energy sollen neue E-Auto-Batterien entwickelt werden. Die auf einem Lithium-Schwefel-Gemisch basierenden Energiespeicher sollen die Reichweite erhöhen und gleichzeitig kostengünstiger sein. Doch die Einführung neuer Technologien benötigt Zeit. Erst ab 2030 werden die ersten Fahrzeuge der Stellantis-Marken mit den neuen Akkus ausgestattet sein.

Im Zentrum der Kritik steht auch oft die Softwarearchitektur. Stellantis musste erst im Februar über 100.000 Fahrzeuge von Peugeot, Citroën, DS, Opel und Fiat in die Werkstätten zurückrufen. Grund war eine fehlerhafte Software im Motorsteuergerät, die zu einer falschen Harnstoffdosierung führte. Ein Softwarefehler im Antiblockiersystem sorgte im Herbst des Vorjahres für einen weltweiten Rückruf von 1,46 Millionen Fahrzeuge. Betroffen waren rund 1,23 Millionen Ram 1500 Trucks in den USA sowie 159.000 Fahrzeuge in Kanada, 13.000 in Mexiko und 61.000 außerhalb Nordamerikas. Nach Angaben der US-Behörde NHSA hätte der Softwarefehler dazu führen können, dass das Steuermodul des Antiblockiersystems die elektronische Stabilitätskontrolle deaktiviert.