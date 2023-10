Wie es in Steyr weitergeht, ist unklar, da sich Steyr Automotive vorerst bedeckt hält. Das Unternehmen teilte in einer kurzen Pressemitteilung am Dienstag lediglich mit, dass es "in engem Austausch mit unserem Kunden Volta" steht. "Wie üblich in solchen Fällen müssen wir jedoch auch die weitere Vorgehensweise des Insolvenzverwalters abwarten, um die Situation in Zukunft genau bewerten zu können", sagte Florian Mayrhofer, Mitglied der Geschäftsführung von Steyr Automotive.

Schon im September wurde bekannt, dass Steyr Automotive ein weiterer Jobabbau bevor steht. Das Unternehmen müsse "weiter an der Verschlankung der Kostenstruktur arbeiten", hieß es aus dem Unternehmen. Die Jobs von 360 Mitarbeitern, davon 100 Leiharbeitskräften wackeln. Geplant sei, unternehmensintern umzuschichten und mit dem Mittel der Bildungskarenz Kündigungen zu verhindern. Nach dem Abbau der 360 Mitarbeiter würde das Unternehmen, das bei der Übernahme durch Wolf noch 2200 Mitarbeiter zählte auf nunmehr 1400 Beschäftigte schrumpfen, rund 100 davon sind in der Volta-Fertigung. Auch Kurzarbeitsmaßnahmen sind in Prüfung.

Umgesetzt werden diese Maßnahmen nach dem Abgang von Johann Ecker von einem neuen Geschäftsführer: Seit Anfang September ist Günther Heiden, ein Vertrauter von Siegfried Wolf aus gemeinsamen Magna- und GAZ-Tagen, neuer Betriebschef.