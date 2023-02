Mitte Dezember hatte die Pierer Beteiligungs GmbH nach kartellrechtlicher Genehmigung 74 Prozent der Anteile des Familienunternehmens Dambauer in Vöcklabruck übernommen. Pierer holt damit einen angeschlagenen Zulieferer in seine Gruppe, Dambauer erzeugt vor allem Teile für die Motorradhersteller KTM und BMW. "Wir werden daraus ein Kompetenzzentrum innerhalb unserer Gruppe machen", wird Vorstand Stefan Pierer zitiert. Dambauer ist ein Spezialist für das Kokillengießverfahren, das mit Schwerkraft und geringem Druck arbeitet und mit dem Alugussteile wie Radnaben und Hinterradschwingen produziert werden. Pierer will die Methode auf Motorenteile wie Zylinder ausweiten.

Bei der Firmenübernahme gehe es Pierer um finanzielle Stabilität, strategische Anbindung und Technologieentwicklung. Dambauer war zuletzt in Probleme geraten, eine Sanierung sei notwendig. Es werde unter anderem Preisanpassungen brauchen, überproportional beim Geschäftspartner BMW, hieß es.