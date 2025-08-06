Absatzrückgang und Rekordumsätze – lange Zeit passte das für Volkswagen erstaunlich gut zusammen. Seit Jahren setzen Deutschlands Autobauer zunehmend auf das Premiumsegment und verlangten für bestehende Modelle höhere Preise. Beides geschah parallel – und sorgte dafür, dass die Erlöse trotz sinkender Stückzahlen Jahr für Jahr stiegen.

Nur 2020, im ersten Jahr der Corona-Pandemie, brachen sowohl Absatz als auch Umsatz kurzzeitig ein. Doch schon ab 2021 ging die Absatz-Umsatz-Schere wieder weit auseinander. Knappheit bei Chips und Teilen führte dazu, dass vor allem hochpreisige Modelle produziert wurden. Die Strategie schien aufzugehen: Die Gewinnspannen stiegen, VW meldete trotz Pandemie und Produktionsengpässen Rekorderlöse.

Langfristig erwies sich dieser Kurs jedoch als riskant. Er setzte voraus, dass die Wolfsburger ihrer Konkurrenz bei Qualität und Technik überlegen bleiben – ein Vorteil, der bei Batterietechnologie oder Software längst nicht mehr selbstverständlich ist. Gleichzeitig trafen die Preissteigerungen auf eine Kundschaft, deren Einkommen seit Jahren stagniert. Ein Neuwagen kostet heute rund 30 Prozent mehr als 2015, bei Gebrauchtwagen beträgt der Preisanstieg sogar 50 Prozent.

Die künstlich hohen Margen der Pandemie-Jahre sind nicht mehr haltbar. Mit nachlassender Kaufkraft, wachsendem Wettbewerb und dem Ende der Lieferengpässe schwindet der Preisspielraum, den VW und andere Hersteller zuvor hatten. Was einst kurzfristig Rekorderlöse brachte, entpuppt sich nun als Bumerang. Besonders deutlich zeigt sich das im Premiumsegment: Marken wie Porsche und Audi geraten am stärksten unter Druck.

