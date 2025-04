Seit Tagen wuseln Hunderte Arbeiter durch die Hallen des Messezentrums in Shanghai – schrauben, hämmern, verkabeln. Ein Laster fährt rückwärts an die Halle – auf der Ladefläche die neuesten Modelle, noch in schützende Folie gehüllt. Was früher die Automessen in Frankfurt oder Detroit waren, ist heute die „Auto Shanghai“: alle Hersteller präsentieren ihre Modelle auf dem größten Automarkt der Welt. Auch Volkswagen zeigt Präsenz und verkündet eine neue Strategie, die es – aus europäischer Sicht – in sich hat: „In China, für China“.

>>> Warum Stellantis 2025 der Absturz droht

Hinter den vier Worten versteckt sich nicht weniger als ein fundamentaler Strategiewechsel des unter Druck geratenen Autobauers. Wenn sich diese Woche in Shanghai die Pforten zur Automesse öffnen, präsentiert Volkswagen erstmals Elektroautos, die nicht mehr in Wolfsburg, sondern vollständig in China entwickelt wurden.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!