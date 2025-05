Dank der neuen Anpassungen kann BMW eine beträchtliche Anzahl von Fahrzeugen zollfrei auf dem US-Markt verkaufen. Insgesamt setzte BMW im Jahr 2024 etwas weniger als 400.000 Fahrzeuge auf dem US-Markt ab – rund 180.000 davon liefen im Werk Spartanburg vom Band. Auch das Werk in San Luis Potosí trägt maßgeblich zum US-Geschäft bei: Von den knapp 120.000 produzierten Fahrzeugen wurden mehr als 96 Prozent exportiert – ein Großteil davon in die Vereinigten Staaten. Zwar ist nicht gesichert, dass alle Modelle die Kriterien des USMCA-Abkommens erfüllen, doch BMW punktet mit hoher Anpassungsfähigkeit. In Mexiko soll das Produktionsvolumen auf 175.000 Einheiten steigen, in Spartanburg prüft der Konzern die Einführung einer zusätzlichen Schicht – das Potenzial liegt bei weiteren 80.000 Fahrzeugen jährlich. Durch die gezielte Ausweitung der Fertigung an zollbegünstigten Standorten könnte BMW den Anteil zollfreier Fahrzeuge deutlich erhöhen – und so die Auswirkungen von Zöllen abfedern.

