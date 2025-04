Bisher ist der chinesische Autokonzern GAC noch nicht am europäischen Markt vertreten. Doch das soll sich ändern: Beim Pariser Autosalon 2024 stellte GAC das Elektro-SUV Aion V vor und kündigte an, verstärkt in Europa aktiv zu werden. Derzeit arbeitet das Unternehmen an einem Händlernetzwerk und sucht gezielt Vertriebspartner in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien. Es wird erwartet, dass GAC Ende 2025 den Vertrieb in Deutschland startet und neben dem Aion V weitere Modelle anbietet. Bis 2028 will man eine vollständige Modellpalette anbieten und ab 2030 rund 500.000 Autos in Europa verkaufen. Das Unternehmen plant mittelfristig eine eigene Produktion in Europa aufzubauen und prüft derzeit, ob bestehende Werke übernommen oder neue Standorte aufgebaut werden können. Ob und inwiefern die Magna Produktion ein Testballon ist, bleibt abzuwarten.