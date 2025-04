Mehrere europäische Staaten haben bereits eine CO₂-Abgabe für Erdöl, Gas und Kohle eingeführt. Damit werden unter anderem Klimaschutz-Programme finanziert. Manche Regierungen lassen einen Teil der Einnahmen an die Bürger zurückfließen, etwa über Ausgleichsleistungen für Geringverdiener, Familien und Pendler. Nach mehreren Verzögerungen führte Österreich im Jahr 2022 als jüngstes Land eine CO2-Steuer ein.

Im Jahr 2025 haben sich die CO₂-Bepreisungen in Europa weiterentwickelt, wobei sowohl Deutschland als auch Österreich ihre Abgaben erhöht haben, um Klimaschutzmaßnahmen zu finanzieren und soziale Ausgleichsleistungen zu ermöglichen.

Deutschland:

Seit dem 1. Januar 2025 beträgt der CO₂-Preis in Deutschland 55 Euro pro Tonne ausgestoßenem CO₂. Diese Erhöhung führt zu höheren Kosten für fossile Brennstoffe, was sich auf Verbraucherpreise für Heizung und Kraftstoffe auswirkt. Die Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung fließen in den Klima- und Transformationsfonds (KTF), der Projekte zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zur Förderung erneuerbarer Energien finanziert.

Österreich:

Ursprünglich für den 1. Juli 2022 geplant, wurde in Österreich ab Oktober 2022 ein fixer CO₂-Preis von 30 € pro Tonne eingeführt, der schrittweise auf 55 € bis 2025 angestiegen ist. Für jede Tonne CO₂ muss eine nationale Emissionsquote abgegeben werden. Es wurden zahlreiche Ausnahmen und Zugeständnisse beschlossen, beispielsweise für die Landwirtschaft oder für Wirtschaftszweige, die von einer Abwanderung in Länder mit weniger strenger Klimapolitik bedroht sind (sogenannte „Carbon Leakage“).

Diese Maßnahme verteuert fossile Energieträger wie Benzin, Diesel und Heizöl, was zu höheren Kosten für Verbraucher führt. Gleichzeitig wird der Klimabonus, eine Ausgleichszahlung an die Bürger, angepasst, um die finanziellen Belastungen abzufedern. Allerdings gibt es politische Diskussionen über die Zukunft des Klimabonus. Vertreter der Regierungsparteien diskutieren über mögliche Einsparungen, wobei die Abschaffung des Klimabonus im Raum steht. Klimaministerin Leonore Gewessler betonte im Parlament, dass die Streichung des Klimabonus einer Steuererhöhung gleichkäme, da die CO₂-Steuer bestehen bleibt und ohne den Bonus die Belastung für die Bürger steigt.

Europäische Perspektive:

Mehrere europäische Länder haben nationale CO₂-Bepreisungssysteme eingeführt, die sich in Höhe und Struktur unterscheiden. Schweden beispielsweise erhebt seit 1991 eine CO₂-Steuer, die aktuell bei fast 120 Euro pro Tonne liegt. Im Vergleich dazu bewegen sich die CO₂-Preise in den meisten europäischen Staaten um die 30 Euro pro Tonne. Österreich orientiert sich mit seinem CO₂-Preis von 55 Euro pro Tonne am deutschen Modell und liegt damit im europäischen Mittelfeld.