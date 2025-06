07.05.2025 - Im anhaltenden Handelsstreit zwischen den USA und China kommt es erstmals zu einem hochrangigen Treffen in der Schweiz. US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer wollen am Wochenende mit Vertretern der chinesischen Regierung Gespräche führen. Laut Angaben des chinesischen Handelsministeriums wird Vize-Ministerpräsident He Lifeng dafür in die Schweiz reisen. Das Außenministerium der Schweiz bestätigte, dass sowohl die USA als auch China ein Treffen in Genf beantragt haben. Dieses werde "in den nächsten Tagen" stattfinden. Auch die Schweizer Bundespräsidentin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter ist involviert und wird sich ebenfalls mit US-Finanzminister Bessent in Genf treffen.

Laut offiziellen Angaben aus Peking haben die USA die Initiative ergriffen, um über „Zölle und andere Fragen“ zu verhandeln. China habe die übermittelten Informationen sorgfältig geprüft. Das chinesische Handelsministerium betonte jedoch, dass ein Dialog nur auf der Basis von gegenseitigem Respekt und Gleichberechtigung stattfinden könne. Eine Lösung könne nur dann erzielt werden, wenn die USA die Konsequenzen ihrer Zollpolitik erkennen und entsprechende Maßnahmen korrigieren. In einem Interview mit dem Nachrichtensender Fox News erklärte Bessent: "Ich habe das Gefühl, dass es um eine Deeskalation geht, nicht um das große Handelsabkommen, aber wir müssen erst deeskalieren, bevor wir vorankommen können." Er betonte zudem, dass die USA ursprünglich Handelsgespräche mit der Schweiz führen wollten. Zufällig habe sich ergeben, dass auch die chinesische Delegation in Europa sei. "Also werden wir uns am Samstag und Sonntag treffen", so Bessent.