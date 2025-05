Audi Stellenabbau : Audi rutscht tiefer in die Krise: Absatzprobleme in China und schwache Kernmarke belasten Ergebnis

Lesezeit: ca. 3 Minuten

Audi verzeichnet im ersten Quartal 2025 einen deutlichen Gewinnrückgang. Ursachen sind unter anderem der verschärfte Wettbewerb in China, politische Unsicherheiten und schwache Absatzmärkte. Mit einer Modelloffensive, Stellenabbau und der möglichen Produktion von Elektroautos in den USA will der Autobauer gegensteuern.