Seit Jahresbeginn 2025 hat US-Präsident Donald Trump eine Reihe teils drastischer Zölle angekündigt. Während einige bereits umgesetzt wurden, sind andere aktuell ausgesetzt oder in Verhandlung. Hier die aktuelle Übersicht:

🔧 Allgemeiner Importzoll

Zollsatz: 10 % auf fast alle Warenimporte weltweit (mit Ausnahmen für Kanada/Mexiko)

Inkrafttreten: 5. April 2025

Aktueller Stand: In Kraft. Gilt als Basiszollsatz für alle Länder.

🚗 Zölle auf Autoimporte

Ankündigung: 2. April 2025

Zollsatz: 25 % auf Pkw-Importe weltweit

Inkrafttreten: 3. April 2025

Aktueller Stand: In Kraft. Geprüft wird aktuell eine Ausweitung auf Autoteile und E-Fahrzeuge, insbesondere aus der EU und Japan.

🏗️ Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte

Ankündigung: 10. Februar 2025

Zollsatz: Bis zu 25 %

Inkrafttreten: 12. März 2025

Aktueller Stand: In Kraft. Betroffen sind auch EU-Produkte; Ausnahmen für bestimmte Rüstungsgüter in Diskussion.

🇲🇽🇨🇦 Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada

Ankündigung: 1. Februar 2025

Zollsatz: Bis zu 25 % auf alle Warengruppen, 10 % auf Energieexporte

Inkrafttreten: Teilweise ab 4. März 2025

Aktueller Stand: Teils ausgesetzt. Verhandlungen über neue Quotenregelungen laufen; umfassendes USMCA-Update angekündigt, aber bisher ohne Ergebnis.

🇨🇳 Zölle auf chinesische Importe

Angekündigt: Februar 2025 – mehrfach angepasst

Aktueller Stand: In Kraft. Der Basiszoll für chinesische Produkte liegt derzeit bei 30 %, für besonders sensible Warengruppen (z. B. Elektronik, Pharma, E-Mobilität) gelten zusätzliche Strafzölle von bis zu 25 %. In der Spitze ergibt sich so eine Gesamtbelastung von bis zu 55 %.

Ein im Juni erzieltes Zwischenabkommen brachte keine Entlastung – die ursprünglich angedrohten 125 % wurden zwar nicht umgesetzt, aber auch nicht offiziell zurückgenommen. Weitere Eskalationen bleiben möglich.

🇪🇺 Zölle auf europäische Produkte

Ankündigung: 2. Februar 2025

Geplante Zollsätze: Bis zu 30 % auf alle Warengruppen – Autos, Maschinen, Pharma, Lebensmittel

Aktueller Stand: Derzeit ausgesetzt bis 1. August. Hintergrund: Keine Handelsdeals im Rahmen von Trumps „90 Deals in 90 Days“-Strategie abgeschlossen. Verhandlungen laufen schleppend. Die EU bereitet Gegenmaßnahmen vor.

🛢️ Zölle auf russische Ölimporte

Ankündigung: 2. April 2025

Geplanter Satz: 25 %

Aktueller Stand: Noch nicht in Kraft. Ziel: Sanktionierung russischer Energieexporte über Drittstaaten. Aktivierung jederzeit möglich.

🛢️ Zölle auf venezolanische Ölimporte

Ankündigung: März 2025

Zollsatz: 25 %

Inkrafttreten: 24. März 2025

Aktueller Stand: In Kraft. Trifft vor allem chinesische und indische Importeure, auch über Drittrouten.