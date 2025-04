Bei Audi gibt es intern Diskussionen darüber, ob die Produktion von Verbrennungsmotoren tatsächlich bereits 2033 eingestellt werden soll. In Aufsichtsratskreisen gibt es zunehmenden Widerstand gegen einen starren Ausstiegstermin.

Derzeit läuft eine interne Analyse, die untersucht, welche Investitionen notwendig wären, um die Produktionslinien in den deutschen Werken Ingolstadt und Neckarsulm flexibler zu gestalten. Sollte Audi-Chef Gernot Döllner an den bisherigen Plänen festhalten, würde in Ingolstadt bereits 2030 der letzte Verbrenner vom Band laufen, in Neckarsulm drei Jahre später.

Erste Berechnungen deuten jedoch darauf hin, dass eine flexible Produktion – die sowohl Elektroautos als auch Verbrenner und Plug-in-Hybride ermöglicht – kostengünstiger wäre als bisher angenommen. Dadurch könnte verhindert werden, dass Audi-Verbrennermodelle vollständig in osteuropäische Werke wie Györ (Ungarn) oder Bratislava (Slowakei) verlagert werden.