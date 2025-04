Infolge der von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle auf Autos hat der deutsche Automobilhersteller Audi die Auslieferung von Fahrzeugen in die Vereinigten Staaten vorerst eingestellt. Dies teilte eine Unternehmenssprecherin mit und bestätigte ein entsprechendes Schreiben an die US-Händler, über das zuvor die Fachzeitschrift „Automobilwoche“ berichtet hatte.

Demnach sind sämtliche Audi-Fahrzeuge betroffen, die nach dem 2. April 2025 in die USA gelangt sind. Diese Fahrzeuge werden laut dem Unternehmen „vorerst zurückgehalten und nicht an die Händler übergeben“. Die Maßnahme ist eine direkte Reaktion auf die neuen Einfuhrbestimmungen der US-Regierung, die unter Präsident Donald Trump deutlich verschärft wurden.

Seit dem 3. April 2025 gelten für Autoimporte in die USA neue Strafzölle in Höhe von 25 Prozent zusätzlich zu den bisherigen Abgaben von 2,5 Prozent. Diese Entscheidung betrifft nicht nur Neufahrzeuge, sondern ab Mai auch rund 150 Kategorien von Autoteilen, wie aus offiziellen Angaben hervorgeht. Ziel der US-Regierung sei es, die heimische Autoindustrie zu schützen und internationale Hersteller zu höheren Investitionen im US-Markt zu bewegen.