Drohnenbilder aus China sorgen für Aufsehen: Aufnahmen aus Städten wie Hefei, Chengdu oder Weifang zeigen riesige Parkflächen voller Neuwagen. Tausende Fahrzeuge mit Tageszulassung – ungenutzt, staubig, und seit Monaten offenbar unbewegt. Besonders häufig zu sehen: Modelle von BYD, Nio sowie den Huawei-nahen Marken Seres und Aito. Die Kilometerzähler nahezu bei null.

>>> Überproduktion bei BYD: Mehr Autos als die Welt braucht

Solche Bilder gehen derzeit viral – auf Plattformen wie Weibo und Douyin. Bemerkenswert ist dabei nicht nur der Inhalt, sondern auch die Tatsache, dass solche Aufnahmen im stark kontrollierten chinesischen Internet überhaupt kursieren dürfen. Das sei, so Beobachter, „ein Signal dafür, dass etwas im System in Bewegung gerät“.

