In Europa stehen zwei riesige Baustellen – eine in Ungarn, eine in der Türkei. Dort, wo heute noch Baukräne den Himmel durchschneiden und Arbeiter Beton gießen, sollen schon bald Zehntausende Elektroautos vom Band rollen. Es sind die künftigen Brückenköpfe von BYD, der sich anschickt, den europäischen Markt zu erobern. BYD versucht schon seit geraumer Zeit in Europa einen Fuß in die Tür zu bekommen. Einfach ist das nicht. Die EU geht mit Strafzöllen gegen den chinesischen Marktführer vor. Insgesamt 27 Prozent muss ein Importeur bezahlen, will er ein Auto von BYD aus China ordern - damit sollen unfaire Wettbewerbspraktiken wie etwa Subventionen ausgeglichen werden. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Produktion vor Ort hieß die Devise und kein chinesischer Autohersteller investierte so viel in Europa wie BYD.

Im ungarischen Szeged wird künftig der Dolphin und der Atto 3 produziert. Beide Modelle zählen zur Kompaktklasse und richten sich an ein breites Publikum. Welche Modelle in der Türkei produziert werden sollen, ist bislang noch nicht bekannt.

Bereits 2025 soll die europäische Produktion auf 150.000 Autos hochfahren. In der zweiten Phase soll die Zahl verdoppelt werden - bis Ende 2026 strebt man eine Produktionskapazität von knapp 500.000 Autos an. Doch der chinesische Autobauer will noch mehr: Das erklärte BYDs Vizepräsidentin Stella Li in einem Interview mit der deutschen Automobilwoche. Demnach plant das Unternehmen eine dritte Montageanlage - wo ist noch nicht bekannt. Auch die Übernahme eines bestehenden Werkes ist möglich, so war BYD an dem Ford-Werk in Saarlouis interessiert, der Verkauf scheiterte letztendlich jedoch. Der schwächelnde Volkswagen-Konzern wäre ein geeigneter Kandidat für Werksübernahmen im Herzen Europas - BYD schließt ein entsprechendes Kaufangebot nicht aus.

Die Europäische Union nimmt nun ihrerseits - einem Bericht der Financial Times zufolge - das BYD-Werk in Ungarn unter die Lupe. Dabei gehe es um die Frage, ob BYD in Ungarn direkt von illegalen chinesischen Subventionen profitiert habe. Sollte sich der Verdacht bewahrheiten, könnte die EU BYD zwingen, sich von Vermögenswerten zu trennen, die Kapazität zu reduzieren oder die Subventionen zurückzuzahlen. Auch eine Strafe ist denkbar. Bis es zu Sanktionen kommt, wird es wohl noch lange dauern. Gleichzeitig führt die EU-Kommission Verhandlungen mit China, um das bestehende Zollregime durch Mindestpreise zu ersetzen. Im Gegenzug würden sich Chinas führende E-Auto-Hersteller dazu verpflichten, verstärkt in Europa zu investieren und Technologietransfers zu leisten.

Unabhängig davon, ob ein dritter Standort realisiert wird, oder ob die Strafzölle durch Mindestpreise ersetzt werden, klar ist: Mitte 2025 startet BYD die Produktion in Ungarn, ab 2026 die Fertigung in der Türkei. Der chinesische Marktführer wird eine Bandbreite an verschiedenen Modellen aus lokaler Fertigung anbieten - ohne dass diese von etwaigen Zöllen betroffen wären. Der europäische Automarkt wird sich dauerhaft verändern.

