Obwohl Oliver Blume als Vorstandschef der Porsche AG fest im Sattel sitzt und kurzfristige Veränderungen an der Konzernspitze unwahrscheinlich sind, steht der Sportwagenbauer vor einem umfassenden Umbau des Vorstandsteams. Insider berichten, dass Blume bereits seit längerem einen Generationenwechsel innerhalb der Führungsebene plant – eine Strategie, die nun konkrete Formen annimmt. Spätestens seit den jüngsten Entwicklungen rund um den Abschied von Finanzvorstand Lutz Meschke und Vertriebsvorstand Detlev von Platen hat die Diskussion um personelle Neubesetzungen an Dynamik gewonnen.

Neben diesen bereits bekannten Personalien rückt nun auch Andreas Haffner, Vorstand für Personal- und Sozialwesen, in den Fokus. Der 59-Jährige gehört seit 2015 dem Vorstand an, doch eine Vertragsverlängerung scheint nach aktuellen Informationen unwahrscheinlich. Haffners Abschied würde den Weg für neue Impulse im Personalbereich freimachen – ein weiterer Schritt in Blumes Bestreben, frischen Wind in die Unternehmensführung zu bringen.

Ein Großteil des Porsche-Vorstands arbeitet bereits seit über einem Jahrzehnt in nahezu unveränderter Konstellation zusammen. In internen Kreisen heißt es, dass neue Impulse notwendig seien, um den Sportwagenbauer zukunftsfähig zu machen und den Herausforderungen in der Elektromobilität und auf den internationalen Märkten zu begegnen.