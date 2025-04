In den letzten Jahren hat sich der Absatz von Personenkraftwagen (Pkw) in Europa wechselhaft entwickelt. Nach einem pandemiebedingten Einbruch erholte sich der Markt 2023 deutlich. In der Europäischen Union (EU) wurden im Jahr 2023 insgesamt 10.918.509 Pkw neu zugelassen, was einem Anstieg von 13,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Gesamteuropa, einschließlich Länder wie Norwegen, Island und die Schweiz, stiegen die Neuzulassungen um 13,7 Prozent auf 12.847.481 Fahrzeuge.

Die größten europäischen Märkte verzeichneten dabei unterschiedliche Wachstumsraten:

Deutschland : 2.844.609 Neuzulassungen (+7,3%)

: 2.844.609 Neuzulassungen (+7,3%) Frankreich : 1.774.723 Neuzulassungen (+11,7%)

: 1.774.723 Neuzulassungen (+11,7%) Italien : 1.565.331 Neuzulassungen (+18,9%)

: 1.565.331 Neuzulassungen (+18,9%) Spanien : 949.359 Neuzulassungen (+16,7%)

: 949.359 Neuzulassungen (+16,7%) Vereinigtes Königreich: 1.903.054 Neuzulassungen (+17,9%)

Besonders bemerkenswert war der Anstieg bei Elektrofahrzeugen. In der EU legten die Neuzulassungen von Elektroautos (Battery Electric Vehicles, BEV) um 37 Prozent auf 1.538.621 Fahrzeuge zu, was einem Marktanteil von 14,6 Prozent entspricht. Hybridfahrzeuge verzeichneten ein Plus von 29,5 Prozent und erreichten 2.716.963 Einheiten, entsprechend einem Marktanteil von 25,8 Prozent. Trotz dieser Zuwächse dominieren weiterhin Benzinfahrzeuge mit 3.724.646 Neuzulassungen (+10,6%) und einem Marktanteil von 35,3 Prozent. Dagegen sanken die Neuzulassungen von Dieselfahrzeugen um 5,8 Prozent auf 1.433.368 Einheiten, was einem Marktanteil von 13,6 Prozent entspricht.

Die deutschen Automobilhersteller konnten ihren Absatz in Europa ebenfalls steigern. Insgesamt wurden gut 5,9 Millionen Pkw deutscher Konzernmarken in Europa abgesetzt, was einem Anstieg von knapp 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Marktanteil deutscher Hersteller blieb damit konstant bei 46,2 Prozent.