Stellantis ist ein Konzern der vielen Marken. Unter seinem Dach stehen Namen wie Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo und DS Automobiles – also ein erheblicher Teil der europäischen Autogeschichte. Doch wer verstehen will, wie moderne Fahrzeuge entstehen, darf nicht nur auf Marken, Werke und Modellreihen schauen. Hinter jedem Auto steht ein dichtes industrielles Geflecht aus Materialherstellern, Elektronikunternehmen, Engineering-Dienstleistern und Komponentenlieferanten. Stellantis beschreibt seine Lieferanten selbst als Partner, deren Expertise Innovation, Nachhaltigkeit, Qualität und technologische Transformation vorantreibt.

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Österreich spielt in diesem Geflecht keine Rolle als großer Stellantis-Produktionsstandort im klassischen Sinn. Die Bedeutung liegt woanders: in spezialisierten Technologien, die für Kosten, Gewicht, Effizienz, Design, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit immer wichtiger werden. Genau dort finden sich nachweisbare Österreich-Bezüge – allerdings in unterschiedlicher Form. Mal geht es um ein österreichisches Unternehmen, mal um einen österreichischen Standort eines internationalen Konzerns, mal um eine dokumentierte Kundenbeziehung zu Stellantis-Marken.