Magna, ZKW, Infineon : Stellantis-Zulieferer in Österreich: Die verborgenen Spezialisten hinter Peugeot, Opel und Jeep
Stellantis ist ein Konzern der vielen Marken. Unter seinem Dach stehen Namen wie Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo und DS Automobiles – also ein erheblicher Teil der europäischen Autogeschichte. Doch wer verstehen will, wie moderne Fahrzeuge entstehen, darf nicht nur auf Marken, Werke und Modellreihen schauen. Hinter jedem Auto steht ein dichtes industrielles Geflecht aus Materialherstellern, Elektronikunternehmen, Engineering-Dienstleistern und Komponentenlieferanten. Stellantis beschreibt seine Lieferanten selbst als Partner, deren Expertise Innovation, Nachhaltigkeit, Qualität und technologische Transformation vorantreibt.
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Österreich spielt in diesem Geflecht keine Rolle als großer Stellantis-Produktionsstandort im klassischen Sinn. Die Bedeutung liegt woanders: in spezialisierten Technologien, die für Kosten, Gewicht, Effizienz, Design, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit immer wichtiger werden. Genau dort finden sich nachweisbare Österreich-Bezüge – allerdings in unterschiedlicher Form. Mal geht es um ein österreichisches Unternehmen, mal um einen österreichischen Standort eines internationalen Konzerns, mal um eine dokumentierte Kundenbeziehung zu Stellantis-Marken.
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Borealis: Kreislaufwirtschaft in der Mittelkonsole
Die klarste Spur führt nach Wien. Borealis, ein Anbieter von Polyolefinen und Basischemikalien mit Hauptsitz in der österreichischen Hauptstadt, wurde 2025 von Stellantis im Rahmen der „Supplier of the Year“-Auszeichnungen genannt. In der offiziellen Stellantis-Mitteilung erscheint Borealis unter den ausgezeichneten Lieferanten; Borealis selbst nennt die Auszeichnung in der Kategorie Corporate Social Responsibility.
Konkreter wird die Verbindung beim Peugeot 3008. Borealis nennt das Modell als erste Serienanwendung für Borcycle GD3600SY, ein glasfaserverstärktes Polypropylen-Compound mit 65 Prozent Post-Consumer-Rezyklat. Eingesetzt wird das Material laut Unternehmen in Trägern der Mittelkonsole. Entwickelt wurde die Anwendung gemeinsam mit Partnern aus der Lieferkette und Stellantis. Das Beispiel zeigt, wie sich die Anforderungen an Zulieferer verändern. Kunststoffteile im Innenraum müssen leicht, stabil und kosteneffizient sein. Zunehmend sollen sie aber auch zur Kreislaufwirtschaft beitragen. Für Hersteller wie Stellantis rücken Recyclinganteile, CO₂-Bilanz und Materialverfügbarkeit stärker in den Fokus.
Borealis liefert damit nicht einfach einen austauschbaren Werkstoff. Der Fall steht für einen industriellen Wandel: Rezyklate müssen so aufbereitet und verstärkt werden, dass sie die technischen Anforderungen der Großserie erfüllen. Erst dann wird Kreislaufwirtschaft im Automobilbau über Pilotprojekte hinaus skalierbar.B
Für Stellantis ist das besonders relevant, weil der Konzern Fahrzeuge über mehrere Marken und Plattformen hinweg entwickelt. Materiallösungen, die sich in einem Modell bewähren, können perspektivisch auch für weitere Programme interessant werden. Der Peugeot 3008 ist deshalb mehr als ein Einzelbeispiel. Er zeigt, wie Nachhaltigkeitsziele und industrielle Serienfertigung zusammengeführt werden können.
Magna:Entscheidende Hybridtechnik mit Österreich-Bezug
Auch Magna ist im Stellantis-Umfeld belegt. Das Unternehmen liefert ein 48-Volt-Hybridgetriebe für mehrere Modelle des Konzerns, darunter Jeep Renegade, Jeep Compass e-Hybrid, Fiat 500X und Fiat Tipo. Produziert wird dieses Getriebe allerdings im Magna-Werk Kechnec in der Slowakei. Diese Unterscheidung ist wichtig. Der Auftrag ist kein österreichischer Fertigungsauftrag. Der Österreich-Bezug ergibt sich vielmehr aus Magnas starker Präsenz im Land, insbesondere aus dem Standort Graz, der seit Jahrzehnten für Fahrzeugentwicklung, Engineering und Auftragsfertigung steht.
Magna Steyr zählt zu den bedeutendsten Automotive-Standorten Österreichs. Das Unternehmen ist auf Gesamtfahrzeugentwicklung, Engineering und Auftragsfertigung spezialisiert. In Graz liegen Kompetenzen, die von klassischen Antriebskonzepten über Hybridlösungen bis zu vollelektrischen Fahrzeugen reichen.
Für Stellantis sind 48-Volt-Hybridsysteme strategisch relevant. Sie ermöglichen Verbrauchs- und Emissionssenkungen, ohne die Kosten und technischen Anforderungen eines vollelektrischen Antriebs zu erreichen. Gerade in Europa bleibt diese Technologie wichtig, weil Hersteller CO₂-Vorgaben erfüllen, bezahlbare Modelle anbieten und zugleich auf eine schwankende Nachfrage nach Elektroautos reagieren müssen.
Magna steht damit für eine typische Konstellation der europäischen Zulieferindustrie: Wertschöpfung verteilt sich über mehrere Länder. Entwicklung, Konzernkompetenzen, Produktion und Kundenbeziehungen lassen sich nicht immer eindeutig einem einzelnen Standort zuordnen. Aus österreichischer Sicht bleibt Magna dennoch relevant, weil der Konzern hier einen starken industriellen und technologischen Anker hat.
ZKW und Stellantis: Wichtige Lichttechnik-Spur führt nach Niederösterreich
Eine weitere belegte Verbindung führt zur ZKW Group nach Wieselburg in Niederösterreich. Das Unternehmen nennt Opel auf seiner Kundenseite; in Unternehmensinformationen werden zudem noch Citroën im Kundenumfeld genannt.
ZKW ist auf Licht- und Elektroniksysteme spezialisiert. Dieser Bereich hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Moderne Scheinwerfer und Leuchten sind nicht mehr nur funktionale Bauteile. Sie verbinden Design, Sicherheit, Elektronik und Software. LED-Module, Steuergeräte, Sensorik und adaptive Funktionen prägen zunehmend die technische Architektur eines Fahrzeugs.
Für Marken wie Opel oder Citroën ist Lichttechnik auch ein Element der Wiedererkennbarkeit. Front- und Heckleuchten tragen wesentlich zum Erscheinungsbild eines Modells bei. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Ausleuchtung, Energieeffizienz und Integration in Fahrerassistenzsysteme.
Öffentlich verfügbare Informationen erlauben allerdings nicht in jedem Fall eine eindeutige Zuordnung einzelner ZKW-Systeme zu bestimmten Stellantis-Modellen. Die Geschäftsbeziehung ist belegt, die konkrete Bauteil- und Modellzuordnung bleibt begrenzt.
Infineon in Villach: Halbleiter-Power für künftige Stellantis-Modelle
Ein Sonderfall ist Infineon Austria. Infineon ist ein deutscher Halbleiterkonzern, Österreich spielt innerhalb des Unternehmens aber eine bedeutende Rolle. Besonders Villach gilt als wichtiger Standort für Forschung, Entwicklung und Fertigung im Bereich Leistungs- und Automotive-Elektronik.
Die Verbindung zu Stellantis ist öffentlich dokumentiert: Infineon und Stellantis haben 2024 Liefer- und Kapazitätsvereinbarungen für PROFET-Leistungsschalter und CoolSiC-Halbleiter geschlossen. Diese Komponenten sollen künftige elektrische und elektronische Fahrzeugarchitekturen unterstützen. Im Mittelpunkt stehen intelligente Stromverteilung, Leistungselektronik, Energieeffizienz und Reichweite.
Der technologische Hintergrund ist erheblich. Elektrofahrzeuge benötigen effiziente Leistungselektronik, um Energieverluste zu minimieren und elektrische Systeme zuverlässig zu steuern. Halbleiter auf Siliziumkarbidbasis können dabei Vorteile gegenüber klassischen Siliziumlösungen bieten, insbesondere bei höheren Spannungen und anspruchsvollen Anwendungen. Intelligente Leistungsschalter wiederum helfen dabei, Bordnetze präziser abzusichern und zu steuern.
Für Stellantis geht es nicht nur um einzelne Chips, sondern um die Architektur künftiger Fahrzeuge. Je stärker Autos elektrifiziert, vernetzt und softwaregesteuert werden, desto wichtiger wird die Halbleiterversorgung. Die Lieferengpässe der vergangenen Jahre haben gezeigt, wie abhängig die Autoindustrie von stabilen Chipketten ist. Vereinbarungen mit Halbleiterherstellern sind deshalb auch ein Instrument der Versorgungssicherheit.
Stellantis-Spuren in Österreich: Diese Zulieferer sind wichtig – aber nicht immer direkt belegt
Neben diesen belegten Verbindungen gibt es mehrere österreichische Unternehmen, die für die Automobilindustrie insgesamt große Bedeutung haben. Eine direkte Stellantis-Beziehung ist auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen jedoch nicht in jedem Fall eindeutig nachweisbar.
Dazu zählt die voestalpine. Der Linzer Stahl- und Technologiekonzern ist ein bedeutender Zulieferer für die internationale Automobilindustrie. Seine Produkte betreffen unter anderem Leichtbau, Karosserie, Sicherheitskomponenten, E-Mobility und Antriebstechnik. Daraus lässt sich jedoch nicht automatisch ein konkret Stellantis-Serienauftrag ableiten.
Ähnlich verhält es sich mit AVL List aus Graz. Das Unternehmen gehört international zu den bekannten Entwicklungs-, Simulations- und Testdienstleistern der Mobilitätsbranche. AVL arbeitet an Themen wie Antriebsentwicklung, Batterie- und Fahrzeugtests, Simulation, Thermomanagement und virtueller Validierung. Genau diese Felder stehen im Zentrum des Umbaus der Autoindustrie: Verbrennungsmotoren müssen effizienter werden, Elektroantriebe leistungsfähiger, Batterien sicherer und Entwicklungszyklen kürzer. Fachlich liegen damit Berührungspunkte zu den Herausforderungen von Stellantis nahe.
Auch Miba aus Oberösterreich ist ein relevanter Name im österreichischen Zuliefernetzwerk. Das Unternehmen ist unter anderem in den Bereichen Gleitlager, Sinterteile, Reibmaterialien, Beschichtungen, Leistungselektronik und E-Mobility-Komponenten tätig. Solche Technologien finden in modernen Fahrzeugen an vielen Stellen Anwendung, etwa in Antrieben, Getrieben, Bremsen, elektrischen Systemen oder industriellen Energieanwendungen. Die grundsätzliche Relevanz für die Automobilindustrie ist damit gut nachvollziehbar.
Für die Einordnung ist diese Unterscheidung entscheidend. In der Automobilindustrie verlaufen Lieferketten selten geradlinig. Manche Unternehmen liefern direkt an Fahrzeughersteller, andere sind über größere Systemlieferanten eingebunden, wieder andere erbringen Entwicklungs- oder Testleistungen, ohne dass ihre Arbeit später einem bestimmten Fahrzeugmodell öffentlich zugeordnet werden kann. Wer die österreichischen Verbindungen zu Stellantis nachzeichnet, muss deshalb sauber trennen: zwischen belegten Geschäftsbeziehungen, allgemeiner Branchenbedeutung und bloß naheliegenden technologischen Schnittmengen.
Stellantis-Netzwerk: Warum Österreich wichtiger ist, als es auf den ersten Blick scheint
Das Gesamtbild ist eindeutig: Österreich ist für Stellantis kein großer Produktionsstandort im klassischen Sinn. Die Bedeutung liegt in spezialisierten Kompetenzen. Borealis steht für Materiallösungen mit hohem Rezyklatanteil. ZKW bringt Licht- und Elektronikkompetenz aus Niederösterreich ein. Magna ist als Stellantis-Zulieferer belegt, wobei der konkrete Auftrag außerhalb Österreichs produziert wird, während Graz ein wichtiger Automotive-Standort bleibt. Infineon Austria steht für Halbleiterkompetenz, die für künftige Elektrofahrzeugarchitekturen entscheidend ist.
Diese Beispiele zeigen, wie moderne Wertschöpfung in der Autoindustrie funktioniert. Viele entscheidende Beiträge entstehen nicht am Fließband des Endherstellers, sondern bei spezialisierten Unternehmen, die einzelne Systeme, Materialien oder Technologien beherrschen. Sie sind oft weniger sichtbar als Batteriefabriken oder Montagewerke, können für die Wettbewerbsfähigkeit eines Herstellers aber ebenso wichtig sein.
Für Stellantis zählt dabei nicht allein die Herkunft eines Zulieferers, sondern dessen Fähigkeit, technische Anforderungen zuverlässig in Serie zu bringen. Rezyklatkunststoffe müssen belastbar sein, Lichtsysteme müssen Design und Sicherheit verbinden, Hybridkomponenten müssen kosteneffizient funktionieren, Halbleiter müssen verfügbar und leistungsfähig sein.
Gleichzeitig zeigt die Analyse die Grenzen einer nationalen Betrachtung: Magna produziert den konkret genannten Stellantis-Auftrag in der Slowakei. Infineon ist ein deutscher Konzern mit starken österreichischen Standorten. Borealis hat seinen Sitz in Wien, ist aber international aufgestellt. ZKW wiederum ist ein österreichischer Spezialist mit globalem Kundenumfeld. Österreich ist im Stellantis-Umfeld also präsent, aber nicht immer auf dieselbe Weise: mal über den Firmensitz, mal über einen Entwicklungs- oder Produktionsstandort, mal über industrielle Kompetenz.