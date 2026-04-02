Mit dem Zusammenschluss ihrer Chemiegeschäfte schaffen OMV und ADNOC einen neuen Schwergewichtsplayer der globalen Kunststoffindustrie. Das neue Unternehmen, Borouge International, soll in Wien sitzen, von Abu Dhabi aus eine regionale Zentrale haben und nach Angaben der beteiligten Unternehmen zu einem weltweit führenden Anbieter von Polyolefinen aufsteigen. Die Transaktion umfasst die Zusammenführung von Borealis und Borouge sowie den Zukauf des kanadischen Kunststoffherstellers Nova Chemicals. Der Unternehmenswert wurde bei der Ankündigung im März 2025 mit mehr als 60 Milliarden US-Dollar angegeben.

Für Österreich ist das ein industriepolitisch bemerkenswerter Schritt. Denn mit Borouge International entsteht nicht bloß eine weitere Auslandstochter mit Adresse in Wien, sondern der formelle Hauptsitz eines globalen Chemiekonzerns. OMV selbst ist zu 31,5 Prozent über die Staatsholding ÖBAG im Eigentum der Republik Österreich; weitere 24,9 Prozent hält ADNOC. Damit wird Wien zum juristischen und steuerlichen Zentrum eines Konzerns, der seine Produktion über mehrere Kontinente verteilt.