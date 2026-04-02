OMV-ADNOC-Deal Wien : OMV-Deal: Wien wird überraschend zum Hauptsitz eines 60-Milliarden-Chemieriesen
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Mit dem Zusammenschluss ihrer Chemiegeschäfte schaffen OMV und ADNOC einen neuen Schwergewichtsplayer der globalen Kunststoffindustrie. Das neue Unternehmen, Borouge International, soll in Wien sitzen, von Abu Dhabi aus eine regionale Zentrale haben und nach Angaben der beteiligten Unternehmen zu einem weltweit führenden Anbieter von Polyolefinen aufsteigen. Die Transaktion umfasst die Zusammenführung von Borealis und Borouge sowie den Zukauf des kanadischen Kunststoffherstellers Nova Chemicals. Der Unternehmenswert wurde bei der Ankündigung im März 2025 mit mehr als 60 Milliarden US-Dollar angegeben.
Für Österreich ist das ein industriepolitisch bemerkenswerter Schritt. Denn mit Borouge International entsteht nicht bloß eine weitere Auslandstochter mit Adresse in Wien, sondern der formelle Hauptsitz eines globalen Chemiekonzerns. OMV selbst ist zu 31,5 Prozent über die Staatsholding ÖBAG im Eigentum der Republik Österreich; weitere 24,9 Prozent hält ADNOC. Damit wird Wien zum juristischen und steuerlichen Zentrum eines Konzerns, der seine Produktion über mehrere Kontinente verteilt.
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So will der neue Chemieriese den Weltmarkt aufrollen
Strategisch folgt der Deal einer klaren Logik: günstige Rohstoffbasis, globale Reichweite und mehr Präsenz in Wachstumsregionen. Laut OMV soll Borouge International künftig von einem kostenbegünstigten Rohstoffzugang profitieren, der rund 70 Prozent der Produktionskapazität abdeckt. Gleichzeitig erweitert die Übernahme von Nova Chemicals die Präsenz in Nordamerika erheblich. Die Unternehmen erwarten daraus jährliche Synergien von mehr als 500 Millionen US-Dollar auf EBITDA-Basis; rund drei Viertel davon sollen innerhalb der ersten drei Jahre realisiert werden.
Im Kern geht es um Größe in einem Markt, in dem Skaleneffekte entscheidend sind. Borouge International soll nach Unternehmensangaben auf eine Produktionskapazität von 13,6 Millionen Tonnen pro Jahr kommen, einschließlich des Wachstumsprojekts Borouge 4 in Abu Dhabi. Reuters und OMV ordnen den neuen Konzern damit als weltweit viertgrößten Polyolefinhersteller ein. Polyolefine sind Massenkunststoffe, die unter anderem in Verpackungen, Kabeln, Fahrzeugen und medizinischen Anwendungen eingesetzt werden.
Warum der OMV-Deal auch politisch hochbrisant ist
Für OMV ist die Transaktion zugleich ein Umbau des eigenen Geschäftsmodells. Der Konzern will sich seit Jahren stärker als Chemie- und Kreislaufwirtschaftsunternehmen positionieren. Durch die neue Struktur bündelt OMV ihre Chemiebeteiligungen in einer direkten 50-Prozent-Beteiligung an Borouge International. Auf der anderen Seite steht XRG, die internationale Investmentgesellschaft von ADNOC, die ebenfalls 50 Prozent hält. Ursprünglich war die Konstruktion 2025 mit jeweils 46,94 Prozent und einem Streubesitzanteil beschrieben worden; nach Vollzug Ende März 2026 ist die gemeinsame Kontrolle von OMV und XRG als gleichberechtigte Partnerschaft ausgestaltet.
Gerade diese Governance-Struktur macht den Deal politisch und wirtschaftlich interessant. Offiziell ist die Kontrolle paritätisch organisiert: fünf Aufsichtsratsmitglieder kommen von OMV, fünf von ADNOC; hinzu können nach österreichischem Recht Arbeitnehmervertreter treten. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Sultan Ahmed Al Jaber, ADNOC-Chef, Vorsitzender von XRG und zugleich Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Das unterstreicht, dass hinter der Fusion nicht nur industrielle, sondern auch geopolitische Interessen stehen: ADNOC sichert sich einen tieferen Zugang zu europäischen Industriestandorten und Technologien, OMV stärkt ihre Position in einem globalen Wettbewerbsumfeld mit hohem Kostendruck.
Österreichs 1.000 wichtigste Manager und Managerinnen:
Diese Manager sollen den neuen Chemieriesen führen
Auch das Führungsteam ist bereits festgelegt. Vorstandschef wird Roger Kearns, bisher Präsident und CEO von Nova Chemicals. Der bisherige Borealis-Chef Stefan Doboczky übernimmt die Funktion des Chief Commercial Officer, Hasan Karam wird Chief Operating Officer. Daniel Turnheim, derzeit Finanzchef von Borealis, fungiert zunächst als interimistischer CFO. Die Besetzung signalisiert, dass die neue Gruppe Managementerfahrung aus Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten zusammenführen will.
Was der Deal für Schwechat, Europa und Wien wirklich bedeutet
Was bedeutet das für die europäischen Standorte, etwa Schwechat oder Burghausen? Eine unmittelbare Schließungsankündigung gibt es nicht. Eher spricht die Transaktion für eine stärkere Einbindung dieser Werke in einen größeren, finanzkräftigeren Verbund. Zugleich dürfte der Wettbewerbsdruck innerhalb des Konzerns steigen. Wenn ein Großteil der Kapazitäten in rohstoffgünstigen Regionen steht, wächst der Zwang, europäische Standorte stärker auf höherwertige, spezialisierte Produkte und technologische Kompetenz auszurichten. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus der Kostenlogik des Deals; offiziell formulieren OMV und ADNOC das als Kombination aus „advantaged feedstock“, Innovation und globaler Marktnähe.
Für Wien ist die Botschaft dennoch eindeutig: Die Stadt wird zum Hauptsitz eines Konzerns, der in einer Schlüsselbranche der Industrie künftig deutlich mehr Gewicht haben will. Für OMV ist das ein weiterer Schritt weg von der klassischen Öl- und Gaslogik hin zu einem globalen Chemiegeschäft. Für ADNOC wiederum ist es die nächste Etappe beim Aufbau einer international verzweigten Industrieplattform. Borouge International ist damit mehr als eine Fusion. Es ist ein Signal dafür, wie sich Macht, Kapital und industrielle Wertschöpfung in der Chemiebranche neu ordnen.