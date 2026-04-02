OMV-ADNOC-Deal Wien : OMV-Deal: Wien wird überraschend zum Hauptsitz eines 60-Milliarden-Chemieriesen

02.04.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Ein Milliarden-Deal mit enormer Tragweite: OMV und ADNOC schaffen einen neuen Kunststoffriesen – und machen Wien zum Hauptsitz eines globalen Chemiekonzerns. Warum dieser Schritt für Österreichs Industrie hochbrisant ist und was das für Standorte wie Schwechat bedeutet.
OMV Raffinerie Schwechat

Am OMV-Standort Schwechat zeigt sich die industrielle Basis des Konzerns, der seine Chemiebeteiligungen nun neu bündelt.

- © OMV

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Erstveröffentlichung
02.04.2026
Letzte Aktualisierung
02.04.2026
Rudolf Loidl
Tom Arnold