Beim Kunststoffunternehmen Borealis in Linz stehen möglicherweise bis zu 30 Arbeitsplätze zur Disposition. Wie gegenüber der APA bestätigt wurde, strukturiert sich das Unternehmen derzeit neu, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben und im globalen Markt bestehen zu können. Zuvor hatte die Kronen Zeitung am Mittwoch über einen möglichen Stellenabbau berichtet.

Die OMV-Tochtergesellschaft plant, den Bereich Kundenservice effizienter zu gestalten. Dies habe, so das Unternehmen, „eine potenzielle Auswirkung auf bis zu 30 Kolleginnen und Kollegen am Standort Linz“. Auch am Standort in Belgien seien bis zu 90 Mitarbeitende in den Bereichen Kundenservice und IT betroffen. „Derzeit laufen Gespräche“, hieß es weiter. Über den zeitlichen Rahmen der Maßnahmen machte Borealis bislang keine Angaben, betonte jedoch, dass intern nach alternativen Einsatzmöglichkeiten für die betroffenen Beschäftigten gesucht werde.