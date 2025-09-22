Opel, Peugeot und Co. : Stellantis-Krise eskaliert: Traditionsmarken wie Alfa Romeo vor dem Aus

22.09.2025
Der viertgrößte Autohersteller der Welt taumelt: Die italienische Produktion sinkt auf das Niveau von 1956, Verkaufszahlen brechen ein, der Chefposten ist vakant – selbst einst stolze Marken wie Alfa Romeo oder Maserati stehen zur Disposition. Das US-Zollpaket ist der letzte Tropfen im übervollen Fass. Der Konzern verliert nicht nur Kunden – er verliert die Kontrolle.

Stellantis Mirafiori Turin

Dem Mirafiori-Komplex in Turin fehlt es an Auslastung: Im ersten Quartal 2025 fiel die Fahrzeugproduktion in Italien auf den Stand von 1956.

- © Stellantis

Dominique Otto