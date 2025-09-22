Bereits 2024 war ein zappendüsteres Jahr: Die weltweiten Verkäufe fielen um 14 Prozent auf 5,5 Millionen Einheiten. In Europa, dem wichtigsten Markt, brach der Absatz um 9 Prozent ein, in Nordamerika sogar um 25 Prozent. Auch der Umsatz sank um 17 Prozent und der Gewinn um atemberaubende 70 Prozent.

Wer auf eine Trendwende gehofft hatte, sieht sich bitter enttäuscht: Statt einer Erholung setzt sich die Talfahrt von Stellantis im ersten Quartal 2025 nahezu ungebremst fort. Einmal mehr hat der Hersteller von Peugeot, Jeep, Fiat und Opel vor allem in Nordamerika Probleme. Am zweitwichtigsten Markt für Stellantis gingen die Auslieferungen um 20 Prozent zurück. Der Konzern begründete das unter anderem mit kalendarischen Effekten, wie einer verlängerten Ferienzeit, die zu kürzeren Produktionszeiten geführt habe.

Auch in Europa läuft es nicht rund. In der wichtigsten Absatzregion des Konzerns reduzierten sich die Auslieferungen um 8 Prozent. Einziger Lichtblick für den gebeutelten Konzern war Südamerika, wo die Auslieferungen im Jahresvergleich um 19 Prozent zulegen konnten. Der Beitrag der übrigen Weltregionen zum Gesamtabsatz des Konzerns ist vergleichsweise gering: Weniger als 10 Prozent der Verkäufe entfallen auf diese Märkte. In den Regionen Naher Osten und Afrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum inklusive China und Indien fielen die Rückgänge zweistellig aus – teilweise bis zu 20 Prozent. Auf Markenebene veröffentlicht Stellantis keine Daten, mit einer Ausnahme: Maserati. Weltweit wurden gerade einmal 1.700 Modelle der Traditionsmarke verkauft - ein Einbruch um nahezu 50 Prozent.

Insgesamt sank die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge damit um 9 Prozent auf 1,2 Millionen Einheiten. Davon entfielen 568.000 auf Europa, 325.000 auf Nordamerika, 211.000 auf Südamerika, 100.000 auf den Nahen Osten und Afrika und gerade einmal 12.000 Einheiten auf China, Indien und den asiatisch-pazifischen Raum.

Die ersten Folgen der weltweit erodierenden Verkaufszahlen zeichnen sich bereits ab – besonders für die beiden Traditionsmarken Alfa Romeo und Maserati könnte es in der Markenfamilie eng werden.