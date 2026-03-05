Lange galt AVL List als industrielles Kronjuwel Österreichs: ein global agierender Engineering-Konzern, tief verankert in der Steiermark, technologisch breit aufgestellt, forschungsintensiv wie kaum ein anderes Industrieunternehmen Europas. Prüfstände, Antriebsentwicklung, Software, Simulation - überall dort, wo Mobilität entsteht, war AVL präsent. Doch die Branche befindet sich im Umbruch - und AVL ist mittendrin. 350 weitere Mitarbeiter müssen am Standort Graz abgebaut werden, wurde Ende Jänner bekannt.



Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!



Damit sind seit 2019 rund 30 Prozent weniger Mitarbeiter am Hauptsitz in Graz tätig. Ein symbolisch aufgeladener Schritt, weil gerade hier das technologische Herz des Konzerns schlägt. Und schmerzhaft auch für den Firmeneigner: Ein Weggefährte beschreibt Helmut List als „herzensgetriebenen Unternehmer“, der sich womöglich "zu lange mit Entwicklern statt mit harten Managern" umgab.

Eine Branche im strukturellen Schockzustand



Nun hat AVL Berater - AlixPartners - an Bord. Die aktuellen Einschnitte seien im Verhältnis zur Größe der Branchenerschütterung „noch moderat“, meint ein Beobachter. Entwicklungsdienstleister wie AVL, Bertrandt, EDAG oder IAV hängen direkt an den Investitionszyklen der Hersteller - und genau diese wurden zuletzt massiv verschoben. Ein Branchenkenner beschreibt die Situation drastisch: „Die Pipeline von Projekten, die man gewohnt war zu bedienen, ist zerhackt in ganz kleine Stücke. Viele Programme wurden verschoben oder atomisiert", sagt er. Besonders problematisch: Hersteller holen Entwicklungsleistungen wieder ins eigene Haus zurück, nachdem sie selbst Personal abgebaut haben. Externe Aufträge lassen sich politisch und arbeitsrechtlich schwer rechtfertigen, wenn gleichzeitig eigene Ingenieure freigesetzt werden. „Es ist schwierig zu argumentieren, warum man Projekte an Dienstleister vergibt, wenn intern Leute abgebaut wurden“, sagt er. Dazu kommt ein weiterer Trend: virtuelle Entwicklung. Digitale Zwillinge, Simulation und KI reduzieren den Bedarf an physischen Tests - traditionell ein Kerngeschäft der AVL.

Überkapazitäten allerorten - außer in China



Das Problem ist global. Selbst in den USA gelten rund ein Viertel der Zulieferer als finanziell angeschlagen. In Europa dominieren Unterauslastung und Preisdruck. Die Ursache liegt tiefer als eine konjunkturelle Schwäche: Das bisherige Modell globaler Plattformproduktion bricht auseinander. „Das Geschäftsmodell ist strukturell in Frage gestellt. Wir sehen eine Regionalisierung der Nachfrage und massive Überkapazitäten“, heißt es in der Branche. Und auch wenn AVL dieser Tage gemeinsam mit dem chinesischen Autohersteller Chery erstmals einen neuen Hybrid-Ottomotor vorstellt, der einen Wirkungsgrad von 48 Prozent in der Serie erreicht: China, lange Wachstumsmotor auch für AVL, verliert an Verlässlichkeit. Einerseits bauen chinesische Hersteller eigene Kompetenzen auf, andererseits werden ausländische Entwicklungsdienstleister zunehmend ausgeschlossen. Ein Industrievertreter formuliert es nüchtern: „Wir haben die Chinesen früher eingebunden — heute werden wir nicht mehr eingebunden“.

Technologieoffenheit



AVL investierte über Jahrzehnte in nahezu jede denkbare Antriebstechnologie: Verbrenner, Hybrid, Batterie, Brennstoffzelle, E-Fuels, autonomes Fahren. Doch politische Rahmenbedingungen entschieden zunehmend darüber, welche Technologien überhaupt marktfähig sind. Besonders die CO₂-Regulierung der EU wirkt wie ein Filter. Ein Antriebsexperte erklärt: „Derzeit zählt nur, was am Auspuff herauskommt. Die Vorkette wird nicht berücksichtigt — egal ob der Kraftstoff erneuerbar ist oder nicht“, beanstandet er. Damit werden Technologien wie synthetische Kraftstoffe oder Wasserstoffverbrennung strukturell benachteiligt — selbst wenn sie klimaneutral sein könnten. Viele Investitionen erwiesen sich dadurch als verfrüht oder politisch überholt. „Von der Gesetzgebung her ist weniger Technologieoffenheit übrig geblieben als noch vor zehn oder fünfzehn Jahren", sagt er.

Auch die große Wette auf batterieelektrische Fahrzeuge erfüllte sich nicht wie geplant. Förderstopps, schwache Nachfrage und Konkurrenz aus China führten zu massiven Kapazitätsproblemen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Analysten sprechen von einer „Kluft zwischen Planung und Realität“, die nun abgeschrieben werden muss. Gleichzeitig gewinnen hybride Konzepte weltweit an Bedeutung - insbesondere Range-Extender-Fahrzeuge, ein Bereich, in dem AVL traditionell stark ist.