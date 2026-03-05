Autozulieferer : AVL List: "Viele Projekte atomisiert"

05.03.2026
Lesezeit: ca. 8 Minuten
Der Umbruch der Automobilindustrie trifft Österreichs industrielles Flaggschiff AVL List mit voller Wucht. Projektpipelines zerfallen, Entwicklungsprogramme werden zerstückelt, der Kuchen für Dienstleister schrumpft. Regulatorische Unsicherheit und technologische Disruption erzwingen harte Einschnitte - und eine strategische Neuaufstellung am Standort Graz.
AVL Aufmacher

Der Kuchen schrumpft, die Gäste werden mehr. Wie AVL List mit der Transformation umgeht.

- © beigestellt; Adobe Stock; WEKA Industrie Medien; KI-generiert

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
05.03.2026
Letzte Aktualisierung
05.03.2026
Daniel Pohselt