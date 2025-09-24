Wegen sinkender Verkaufszahlen plant der Autokonzern Stellantis laut einem Medienbericht, die Produktion an mehreren Standorten in Europa vorübergehend zu stoppen. Wie die französische Finanzzeitung "Les Echos" am Dienstag berichtete, soll es in sechs Werken des Konzerns, zu dem Marken wie Peugeot, Opel, Fiat und Chrysler zählen, zu Produktionspausen kommen. Betroffen sind Standorte in Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Spanien.

In Frankreich bestätigte Stellantis, dass ein Werk in der Nähe von Paris für zwei Wochen stillgelegt wird. Ein Unternehmenssprecher in Italien teilte mit, dass das Werk bei Neapel die Produktion des Fiat Panda für eine Woche unterbreche. In beiden Fällen seien die schwierigen Marktbedingungen in Europa ausschlaggebend, wodurch ein „Ausgleich der Lagerbestände“ notwendig sei.