Im Jahr 2025 stand der internationale Automobilkonzern Stellantis am Rande einer historischen finanziellen Strafzahlung wegen steigender CO₂‑Emissionen seiner Fahrzeugflotte in Europa. Eine in letzter Minute verabschiedete Lockerung der europäischen CO₂‑Regelung – insbesondere der Mechanismen zur Mehrjahres‑Mittelung der Emissionsleistung – verhinderte, dass dem Unternehmen allein auf dem italienischen Markt theoretische Strafzahlungen von mehr als 800 Millionen Euro auferlegt wurden. Ohne diese Anpassungen hätte sich das Risiko für Stellantis europaweit auf weit über eine Milliarde Euro jährlich summieren können, wie Branchenanalysen zeigen.

>>> Deutschlands Rückzug vom Verbrenner-Aus gefährdet Europas Autoindustrie

Doch die aktuelle Entlastung ist keine nachhaltige Lösung, sondern eine Aufschiebung des Problems auf die kommenden Jahre, in denen die Regulatorik weiterhin verschärft wird. Politische Entscheidungen in Brüssel haben den Automobilherstellern zwar mehr Flexibilität eingeräumt, doch die strukturellen Herausforderungen für Hersteller wie Stellantis bleiben gewaltig.