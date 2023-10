Andreas Groß, Leiter des Bereichs Weiterbildung und Technologietransfer am Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung IFAM kennt all diese Einschätzungen, möchte sie aber in dieser Form nicht unterschreiben. Aus drei Gründen.

Zum Ersten, sagt der Professor, sei die Vorstellung, Kleben verhindere Recycling, überzogen: „Die Annahme, dass Kleben und Recycling einander ausschließen, wird dem Kleben und seinem technologischen wie ökologischen Leistungspotenzial in keiner Weise gerecht.“ Es sei sehr wohl möglich, einen großen Teil von geklebten Verbindungen wieder zu lösen und die Materialien wiederzuverwerten. Das werde in der Praxis auch gemacht.



Zum Zweiten, erklärt Groß, sei Recycling nicht die einzige Komponente, die zum Gelingen einer zirkulären Ökonomie nötig ist. Er verweist in diesem Kontext darauf, dass beim European Green Deal neben Recycling auch noch weitere sogenannte R-Strategien festgeschrieben sind, nämlich Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose und Rethink.