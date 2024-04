Rund 13,9 Millionen Euro an Forderungen haben 258 Gläubiger im Sanierungsverfahren der Rupert Fertinger GmbH mit Sitz in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) angemeldet. Davon seien bisher rund fünf Millionen Euro vom Masseverwalter anerkannt worden, teilte der KSV1870 nach der Berichtstagsatzung am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die Fortführung des Autozulieferers wurde vom Landesgericht Korneuburg bewilligt. Am 13. Juni soll über den Sanierungsplan abgestimmt werden.

>>> Autozulieferer fordern bessere Förderprogramme für die Branche

Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung war am 22. März über das Unternehmen eröffnet worden. 82 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind betroffen.Die Ursachen für die Insolvenz lägen nun in den gestiegenen Energiekosten, höheren Zinsen sowie der Verteuerung von Rohstoffen. Hinzu sei ein Nachfragerückgang auf Kundenseite gekommen. "Das Unternehmen unternahm Restrukturierungsmaßnahmen, um sich auf das niedrigere Absatzvolumen einzustellen. Diese reichen jedoch nicht aus, um die hohen Kosten der Vergangenheit auszugleichen", wurde seitens der Rupert Fertinger GmbH in einer Aussendung betont.



Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!