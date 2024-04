In der 20. Verhandlungsrunde in der Vorwoche hatte der Vorstand der AUA sein Angebot noch einmal nachgebessert. Die Gewerkschaft hat ihre Mitglieder - rund 60 Prozent der Belegschaft - unter den rund 1.000 Piloten und rund 2.400 Flugbegleitern aufgerufen, online über das Angebot abzustimmen. Die Gewerkschaft kündigte an, die Stimmen des Kabinenpersonals und die Stimmen des Cockpitpersonals getrennt voneinander auszuzählen. Die Gewerkschaft teilte online mit, dass bei einer Zustimmung von 50 Prozent oder weniger in einer der beiden Gruppen das Angebot der AUA insgesamt abgelehnt werde. Das prozentuelle Ergebnis der Abstimmung soll noch veröffentlicht werden.

>>> Synthetische Kraftstoffe: Haben E-Fuels eine Zukunft?

Als "reine Farce" und "völlig intransparent" bezeichnete Günther Ofner, Vorstandsdirektor des Flughafen Wien und Obmann der Wirtschaftskammer Luftfahrt, die Abstimmung in einer Aussendung. Schließlich, so Ofner, seien nur die Mitglieder der Gewerkschaft stimmberechtigt. Die Gewerkschaft begründete ihr Abstimmungsverhalten damit, dass das KV-Angebot nur minimale Verbesserungen mit sich bringe. Das AUA-Management warb für das Angebot. Die Annahme wäre "wieder einer der höchsten Abschlüsse in Österreich". AUA-Chefin Annette Mann drohte mit einem Schrumpfkurs, sollte die Belegschaft auf ihren Forderungen beharren.

Das Bordpersonal der AUA hatte vor Ostern für 36 Stunden gestreikt. Es kämpft für höhere Gehälter. Auch mehrere Betriebsversammlungen führten heuer bereits im Frühjahr dazu, dass hunderte von Flügen ausfielen. Der dadurch entstandene Gesamtschaden wird von der AUA mittlerweile mit 26 Millionen Euro beziffert.