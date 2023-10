Anbieter, die Komplettlösungen im Programm haben, können Unternehmen diese Aufgabe deutlich erleichtern. Die Komplettlösungen von LOCTITE bieten zum Beispiel die Möglichkeit, die mit dem Kleben verbundenen Arbeitsschritte aufeinander abzustimmen und nach Bedarf auch zu automatisieren bzw. semiautomatisch durchzuführen.



LOCTITE unterhält überdies mit dem Inspiration Center Düsseldorf (ICD) auch ein spezielles Forschungslabor, dessen Erkenntnisse und Testmöglichkeiten dem Unternehmen helfen, Lösungen ganz spezifisch an die Bedürfnisse des Kunden anzupassen: von der Wahl des Klebstoffs über die Dosierung bis zur Verarbeitung. Ideal ist es, sagen die Experten aus Düsseldorf, wenn Kunden in einem möglichst frühen Stadium an die Klebelösungen denken, die sie anwenden möchten, denn dann lässt sich das gewünschte Produktdesign am besten mit einer dazu passenden Klebelösung in Einklang bringen.

