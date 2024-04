Am 6. Mai werden die Kollektivvertragsverhandlungen über die Löhne und Gehälter der rund 50.000 Beschäftigten in der chemischen Industrie fortgesetzt. Die Gewerkschaften und der Fachverband konnten sich auch in der dritten Verhandlungsrunde am Dienstag nicht einigen. Den Arbeitgebern sind die Forderungen der Arbeitnehmervertreter zu hoch, mit Verweis auf die schlechte Auftragslage und die hohen Stückkosten in Österreich, so die Arbeitgeber in einer Aussendung nach dem Treffen.

Durchschnittlich 4,1 Prozent mehr Lohn und Gehalt bietet der Fachverband der Chemischen Industrie Österreich (FCIO) nach eigenen Angaben. Nach den Vorstellungen des Arbeitgeberverbandes sollen die von der Inflation besonders betroffenen unteren Einkommen stärker angehoben werden.

