Die B&C Gruppe ist auf der Suche nach strategischen Partnern für ihre Kernbeteiligungen Lenzing, Semperit und AMAG und würde dafür ein Absinken der Beteiligungen unter die 50-Prozent-Schwelle in Kauf nehmen. Das kündigte B&C-Aufsichtsratschef und B&C-Privatstiftungsvorstand Wolfgang Hofer kürzlich an. "Wir arbeiten sukzessive daran und wir werden sicherlich auch in den nächsten Jahren entsprechende Handlungen setzen", so Hofer. Den Unternehmen der B&C-Gruppe weht laut Hofer in den letzten Jahren "ein rauer Wind mit teilweise heftigen Windböen" entgegen. Für B&C bedeute dies die Abkehr eines jahrzehntelangen Dogmas, immer 50 plus 1 in einer Kernbeteiligung halten zu müssen. Dies gelte für alle drei Kernbeteiligungen.

B&C-Chef auf der Suche nach neuen Partnern: "Die goldenen Zeiten der Globalisierung sind vorbei"

Alle drei Unternehmen, vor allem aber AMAG und Lenzing, hätten zukünftig große Investitionen zu tätigen, die nicht immer aus dem Unternehmen heraus finanziert werden können, sagte Hofer. Bevorzugt würden strategische Partner, die langfristig investiert bleiben, und nicht Finanzinvestoren, so Hofer weiter. Konkrete Gespräche habe es zwar noch nicht gegeben, aber AMAG, Semperit und Lenzing seien interessante Unternehmen und man habe in den vergangenen Jahren "unendlich viele Kontaktaufnahmen und Gesprächsansuchen" gehabt, so Hofer.