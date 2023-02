Die SSI Schäfer Gruppe, deutscher Hersteller von modularen Lager- und Logistiksystemen mit rund 10.000 Mitarbeitenden, übernimmt nun alle Anteile an DS Automotion, Hersteller von mobiler Robotik mit Hauptsitz in Linz.

Damit baut SSI Schäfer die seit dem Jahr 2018 bestehende Minderheitsbeteiligung aus. Als Grund für die Übernahme wird die wachsende Bedeutung der autonomen und mobilen Robotik und des AGV-Geschäfts (Automated Guided Vehicle) in der Intralogistik genannt. Der vollständige Anteilserwerb tritt zum 01. März 2023 in Kraft und erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bundeswettbewerbsbehörde in Österreich.



Über den Kaufpreis der Anteile wurde Stillschweigen vereinbart. Das Management um die Geschäftsführer Manfred Hummenberger und Wolfgang Hillinger bleibt weiter an Bord. Unverändert wird DS Automotion auch künftig eigenständig mit seiner Marke auftreten.



"Die Partnerschaft mit DS Automotion wurde in den letzten zwei Jahren deutlich intensiviert, und das Geschäft mit selbstfahrenden Fahrzeugen in der Intralogistik wächst rasant", Steffen Bersch, CEO der SSI Schäfer Gruppe. "Gemeinsam werden wir den Wachstumskurs im Bereich Robotik fortführen."

Im Zuge der generellen Neuausrichtung des Robotik-Geschäfts ist eine der wichtigsten gemeinsamen Initiativen die Weiterentwicklung autonomer mobiler Roboter (AMR). Laut SSI Schäfer gewinnt dieses Produktsegment, das sich durch einfache Inbetriebnahmen und flexible Einsatzmöglichkeiten auszeichnen soll, zunehmend an Bedeutung. Hohe Wachstumschancen werden hier vermutet.

DS Automotion hat im Segmenet AMR Standards wie Planbare Autonomie und Kooperative Navigation entwickelt, welche helfen, die Vorteile der Flexibilität mit der Verlässlichkeit und Verfügbarkeit industrieller Anlagen zu verbinden. Basis für diese Transformation ist die Inhouse-Technologiekompetenz von DS Automotion, die auf 40 Jahren Navigations- und Steuerungs-Knowhow aufbaut.



"Wir sind in den letzten Jahren als DS Automotion stark und kontinuierlich gewachsen und haben durch einen vermehrten Fokus auf Technologie und Produktstandardisierung die Qualität und Performance des Unternehmens maßgeblich gesteigert", sagt Manfred Hummenberger, CEO DS Automotion. "Um mit den rasanten Entwicklungen in dieser Branche auch weiterhin schritthalten zu können, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Zusammenarbeit mit SSI Schäfer auf ein neues Level zu heben und damit an den weltweit sich bietenden Wachstumschancen im Bereich Robotik mit vereinten Kräften zu partizipieren."