Abseits des IPCC-Berichts gibt es ebenso nützliche Erkenntnisse. Nicht nur, dass gemessen an den historischen, kumulativen CO2-Emissionen Länder wie die USA, China, Russland und Indien wesentlich mehr noch in die Verantwortung genommen werden müssen, es braucht auch mehr Empathie und Fingerspitzengefühl in der Klimapolitik. Länder haben sehr unterschiedliche geografische und wirtschaftliche Ausgangsbedingungen sowie oft sehr abweichende politische Kulturen. Klimaschutzmaßnahmen sind nur dann erfolgreich, wenn sie vom Großteil der Bevölkerung aktiv mitgetragen werden. Das hängt jedoch sehr davon ab, wie die Einstellung der Menschen in einem Land ist und welche Notwendigkeiten und Zwänge es im alltäglichen Leben gibt. Die Umstellung auf Erneuerbare Energien ist etwa dort sehr hoch, wo die Bevölkerung durch niedrige Energiepreise stark profitiert. Ebenso lässt es sich leichter auf das Auto verzichten, wenn ein gut ausgebautes Bahnnetz bereits besteht, wie etwa in Frankreich.

Zudem ist die Wirtschaft in jedem Land unterschiedlich ausgerichtet. Ein Verbot von Verbrennungsmotoren juckt in Norwegen kaum jemanden, in Deutschland hingegen sehen tausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Jobs bedroht. Die Klimapolitik und vor allem der Klimaaktivismus haben sich in den letzten Jahren sehr darauf beschränkt, Angst vor den Folgen des Klimawandels zu schüren. Wenig wurde sich jedoch mit den Ängsten jener Menschen auseinandergesetzt, die ihr Einkommen durch Transformationsprozesse bedroht sehen. Die Folgen davon waren etwa umfangreiche Bauernproteste in den Niederlanden gegen neue Umweltauflagen der Regierung, da sie ihre Existenz bedroht sahen. Die Beharrungskräfte einer Gesellschaft müssen daher mit Empathie überzeugt werden. Das Aufzeigen von Opfer und Täter ist dabei kontraproduktiv. Viel eher müsste Klimakommunikation die „Macher“ hervorheben und dadurch ein Image schaffen, das sich jeder gerne selbst aneignen will.