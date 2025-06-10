Aktuelle Personalien Österreich : Karriere-Ticker: Wer in Österreichs Industrie aufsteigt
Inhalt
- Führungswechsel bei der Transalpinen Ölleitung (TAL): Alessandro Gorla übernimmt ab Juli
- Rosenbauer International AG bestellt Thomas Biringer zum neuen CTO - CFO Markus Richter scheidet aus
- Antonio Filosa wird neuer CEO von Stellantis: Führungswechsel beim globalen Automobilkonzern
- Lenzing AG erweitert Vorstand: Georg Kasperkovitz wird ab Juni 2025 neuer COO
- Steyr Arms verstärkt Führungsteam mit Top-Manager: Christian Schreiberhuber wird neuer CFO
- Post verlängert Vertrag mit Paket-Vorstand Peter Umundum bis 2029
- Continental benennt neuen Finanzvorstand: Roland Welzbacher folgt auf Olaf Schick
- SICK ernennt Christoph Ungersböck zum Vice President für Regional Sales & Channel Sales and Service
- STEYR ARMS USA: Gerard Wayne Weber wird neuer CEO und treibt US-Expansion voran
- Personalwechsel im Lenzing-Aufsichtsrat
- Wiederbestellung von Klaus Kumpfmüller als Vorstandsvorsitzender der HYPO Oberösterreich
- AIT Austrian Institute of Technology ernennt Hatef Madani zum Principal Scientist im Center for Energy
- Sebastian Wolf wird neuer CFO bei TGW Logistics
- Nach Abgang bei Rosenbauer: Daniel Tomaschko startet bei Plasser & Theurer
- Führungswechsel beim Batteriehersteller Banner: Werner Töpfl übernimmt operative Leitung
- WFL: Norbert Jungreithmayr übergibt operative Verantwortung
- Christian Brauneis und Stefan Lechner: KNAPP Industry Solutions stellt Geschäftsführung breiter auf
- Führungswechsel bei GrECo Bancassurance: Martin Lang übernimmt Regionalleitung
- Eva Schinkinger wird ab 2026 Finanzchefin der Energie AG Oberösterreich
- Kapsch TrafficCom: Samuel Kapsch rückt in den Vorstand auf
- Daikin Österreich: Alexander Springler übernimmt Führungsrolle
Führungswechsel bei der Transalpinen Ölleitung (TAL): Alessandro Gorla übernimmt ab Juli
10.06.2025 - Die Transalpine Ölleitung (TAL), eine der bedeutendsten Rohöltransportstrecken Europas, erhält ab Juli 2025 eine neue Führung. Der bisherige Generaldirektor Alessio Lilli gibt nach zehn Jahren an der Spitze der TAL sein Amt ab, wie die „Tiroler Tageszeitung“ am Dienstag berichtete. Lillis Vertrag läuft mit Ende Juni aus. Als Nachfolger wurde Alessandro Gorla vorgestellt, der zuletzt für den österreichischen Energiekonzern OMV in den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig war.
Die TAL-Pipeline transportiert Rohöl von Triest (Italien) durch Österreich nach Bayern, wobei sie auch durch Osttirol verläuft. Sie gilt als Schlüsselinfrastruktur für die Ölversorgung Mitteleuropas. Die Betreiber betonten bei der Übergabe: Lilli habe „die TAL als wichtige europäische Ölinfrastruktur gestärkt“.
Im Jahr 2024 wurden insgesamt 40 Millionen Tonnen Rohöl über die TAL transportiert – ein wichtiger Beitrag zur Energieversorgung Deutschlands, Österreichs und angrenzender Länder. Die Betreibergesellschaft Siot-TAL vermeldete außerdem einen Investitionsrekord von über 37,5 Millionen Euro – ein Zeichen für die strategische Weiterentwicklung und Modernisierung der Pipeline.
Besondere geopolitische Bedeutung gewann die TAL zuletzt durch ihren Beitrag zur Unabhängigkeit Tschechiens von russischem Erdöl. Mit einer jährlichen Liefermenge von acht Millionen Tonnen Rohöl kann der gesamte Bedarf des Landes über die TAL gedeckt werden.
Rosenbauer International AG bestellt Thomas Biringer zum neuen CTO - CFO Markus Richter scheidet aus
28.05.2025 - Der Aufsichtsrat der Rosenbauer International AG hat Thomas Biringer mit Wirkung zum 1. Juni 2025 offiziell zum Technik-Vorstand (CTO) bestellt. Biringer, der seit Februar 2024 bereits interimistisch als CTO tätig ist, wird das Amt für eine Laufzeit von drei Jahren übernehmen.
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Mit dieser Entscheidung setzt Rosenbauer auf Kontinuität und technologische Expertise im Führungsteam. Gleichzeitig informierte CFO Markus Richter den Aufsichtsrat über seinen Wunsch, sein Mandat als Finanzvorstand zum 30. Juni 2025 niederzulegen. Der Aufsichtsrat entsprach diesem Wunsch. Bis zur Bestellung eines neuen Finanzvorstands wird CEO Robert Ottel die Aufgaben des CFO interimistisch übernehmen und damit die Kontinuität in der Finanzführung sicherstellen.
Diese Personalentscheidungen markieren einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung der Unternehmensführung bei Rosenbauer International AG, einem weltweit führenden Hersteller von Feuerwehrtechnik.
Antonio Filosa wird neuer CEO von Stellantis: Führungswechsel beim globalen Automobilkonzern
28.05.2025 - Der italienische Manager Antonio Filosa wird zum neuen CEO des internationalen Automobilherstellers Stellantis ernannt. Die Entscheidung traf ein Auswahlkomitee unter der Leitung von Verwaltungsratspräsident John Elkann, nachdem ein intensiver Auswahlprozess mit internen und externen Kandidaten abgeschlossen wurde. Filosa, aktuell verantwortlich für das Nordamerika-Geschäft von Stellantis und zusätzlich mit der Rolle des weltweiten Qualitätsvorstands betraut, wird sein neues Amt am 23. Juni 2025 antreten.
Laut Mitteilung von Stellantis fiel die Wahl auf den 51-jährigen Filosa aufgrund „seiner nachgewiesenen Erfahrung aus über 25 Jahren in der Automobilbranche, seiner weltweiten Expertise, seiner einzigartigen Kenntnis des Unternehmens und seiner anerkannten Führungsqualitäten.“
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Der Führungswechsel erfolgt nach dem überraschenden Rücktritt des bisherigen CEO Carlos Tavares im Dezember – über ein Jahr früher als geplant. Tavares verließ das Unternehmen laut Stellantis aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand und den Hauptaktionären, ohne dass nähere Details genannt wurden.
Mit Antonio Filosa setzt Stellantis nun auf einen erfahrenen Manager, der sowohl die globalen Herausforderungen des Marktes als auch die internen Strukturen des Konzerns bestens kennt. Der Führungswechsel soll dazu beitragen, das Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln und global wettbewerbsfähig zu halten.
Lenzing AG erweitert Vorstand: Georg Kasperkovitz wird ab Juni 2025 neuer COO
26.05.2025 - Die Lenzing AG, ein weltweit führender Hersteller nachhaltiger Spezialfasern und börsennotiertes Unternehmen, verstärkt ab dem 1. Juni 2025 ihren Vorstand. Wie das Unternehmen am Montagmorgen bekannt gab, wird Georg Kasperkovitz die Position des Chief Operations Officer (COO) übernehmen.
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Kasperkovitz wird künftig die globale Leitung der Faserproduktionsstandorte verantworten. Zudem soll er die Umsetzung sowie die strategische Weiterentwicklung des laufenden Performance-Programms der Lenzing Gruppe vorantreiben.
Georg Kasperkovitz, designierter Chief Operations Officer der Lenzing AG: „Ich freue mich darauf, als COO der Lenzing AG meine Erfahrung in das Unternehmen einbringen zu können. Operative Exzellenz und die Steigerung der Profitabilität der Faserstandorte werden dabei im Mittelpunkt meiner Tätigkeit stehen. Gemeinsam im Vorstand, mit dem Management und mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt es, in einem schwierigen Marktumfeld effizient zu arbeiten und die Wettbewerbsfähigkeit der Lenzing AG weiter zu stärken.“
Steyr Arms verstärkt Führungsteam mit Top-Manager: Christian Schreiberhuber wird neuer CFO
19.05.2025 - Der österreichische Waffenhersteller Steyr Arms setzt ein klares Zeichen für Wachstum und internationale Ausrichtung: Mit Christian Schreiberhuber übernimmt ein international erfahrener Finanzexperte die Position des Chief Financial Officers (CFO). Der gebürtige Oberösterreicher bringt über 25 Jahre Managementerfahrung als CFO und CEO in internationalen Industrieunternehmen mit – und wird künftig auch das Finanzmanagement der zum Konzern gehörenden slowenischen Firma AREX verantworten.
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Beide Unternehmen sind Teil des RSBC Defence Qualified Investor Fund, der sich auf Investitionen in die Verteidigungs- und Sicherheitstechnologie konzentriert. Schreiberhubers Berufung unterstreicht den strategischen Fokus von STEYR ARMS auf internationale Expansion, insbesondere auf dem bedeutenden US-Markt.
„Mit Christian Schreiberhuber als neuem CFO engagiert STEYR ARMS einen international anerkannten Finanzmanager“, heißt es aus Unternehmenskreisen. Er soll mit seiner Expertise das Wachstum von STEYR ARMS und AREX durch professionelles Finanzmanagement gezielt vorantreiben.
Schreiberhuber gilt als Spezialist für Finanzmanagement, Post-Merger-Integration und strategische Restrukturierung. Vor seinem Wechsel zu Steyr Arms war er als Group CFO und CEO in verschiedenen multinationalen Unternehmen tätig. Seine akademischen Abschlüsse umfassen unter anderem einen Executive Master in Europäischem und Internationalem Wirtschaftsrecht (HSG St. Gallen), einen MBA (JKU Linz) sowie ein Diplom in Bauingenieurwesen (HTL Linz). Zudem ist er zertifizierter Forensik-Experte für Unternehmensführung und Mitglied im Aufsichtsrat des Wirtschaftsclusters Business Upper Austria.
Mit der Berufung des neuen CFO verfolgt STEYR ARMS konsequent seine „Go West“-Strategie zur Stärkung der Marktposition in den USA. Eine eigene Produktionsstätte in Alabama bildet dabei das Rückgrat für die Nordamerika-Offensive. STEYR ARMS ist auf Militär- und Behördenausstattung sowie auf Sport- und Jagdwaffen spezialisiert.
Die zum Konzern gehörige Firma AREX mit Sitz in Slowenien entwickelt und produziert Trainingsmunition, Pistolen und Patronengurte. Aktuell arbeitet AREX gemeinsam mit STEYR ARMS an der Entwicklung einer neuen Pistolenserie, die Synergien beider Unternehmen nutzen soll. Gemeinsame Produktionskapazitäten und Innovationskraft stärken die Position auf den internationalen Märkten.
15.05.2025 - Magenta Austria bekommt einen neuen CEO: Mit Anfang August übernimmt Thomas Kicker die Leitung der Österreich-Tochter der Deutschen Telekom von Interimschefin Dominique Leroy. „Kicker war bereits von 2012 bis 2015 als Chief Commercial Officer Mitglied der Geschäftsführung von Magenta“, so das Unternehmen. Derzeit ist er CEO des Cybersecurity-Anbieters cyan AG.
Parallel zur Personalmeldung veröffentlichte Magenta Austria auch die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025. Das Unternehmen konnte seine Marktposition weiter ausbauen – insbesondere im Mobilfunk- und IoT-Bereich.
Post verlängert Vertrag mit Paket-Vorstand Peter Umundum bis 2029
07.05.2025 - Die Österreichische Post AG hat den Vertrag von Peter Umundum, langjähriger Vorstand für Paket & Logistik, um drei Jahre bis zum 1. April 2029 verlängert. Zusätzlich wurde eine Option auf eine weitere Verlängerung um zwei Jahre vereinbart. Das gab das börsennotierte und teilstaatliche Unternehmen am Mittwoch bekannt.
Peter Umundum, geboren 1964 in Knittelfeld (Steiermark), ist seit 2011 Mitglied des Vorstands und derzeit auch stellvertretender Generaldirektor unter Walter Oblin. Neben dem Paketgeschäft verantwortet er die gesamte Logistik der Post.
Umundum begann seine Laufbahn 1988 bei der Steierbrau AG, dem Vorgänger der Bau Union AG. Vor seinem Wechsel zur Österreichischen Post im Jahr 2005 – zunächst als Leiter der Briefdivision – war er unter anderem Geschäftsführer bei der „Presse“ und der „Kleinen Zeitung“.
Continental benennt neuen Finanzvorstand: Roland Welzbacher folgt auf Olaf Schick
25.04.2025 - Der deutsche Automobilzulieferer Continental hat eine Nachfolge für den bisherigen Finanzvorstand Olaf Schick bekanntgegeben. Ab dem 1. August 2025 wird Roland Welzbacher, 55 Jahre alt, offiziell in den Vorstand des DAX-notierten Unternehmens berufen. Nach einer geplanten Übergangsphase übernimmt Welzbacher zum 1. Oktober 2025 die Verantwortung als Chief Financial Officer (CFO).
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Schick hatte bereits im Dezember 2024 um eine vorzeitige Vertragsauflösung gebeten. Diese wird mit dem 30. September 2025 wirksam – unmittelbar nach dem geplanten Abschluss des Spin-offs des Unternehmensbereichs Automotive.
„Mit Roland Welzbacher haben wir eine sehr erfahrene und mit dem Unternehmen tief verbundene Führungskraft in den Vorstand berufen. Auch im Hinblick auf die geplante Verselbstständigung des Unternehmensbereichs ContiTech und die dann auf Reifen fokussierte Continental AG ist er eine hervorragende Wahl für das Mandat des Finanzvorstands“, erklärte Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle in der offiziellen Mitteilung des Unternehmens.
Welzbacher bringt langjährige Expertise im Finanzwesen mit und gilt als enger Kenner der Strukturen von Continental – ein entscheidender Vorteil für die kommende strategische Neuausrichtung, insbesondere im Zuge der geplanten Ausgliederung von ContiTech und der Fokussierung auf das Reifengeschäft.
Wie bereits zuvor angekündigt, wechselt Olaf Schick nach seinem Ausscheiden bei Continental zum Automobilkonzern Mercedes-Benz, wo er künftig als Rechtsvorstand tätig sein wird.
SICK ernennt Christoph Ungersböck zum Vice President für Regional Sales & Channel Sales and Service
23.04.2025 - Der langjährige Geschäftsführer von SICK Österreich, Christoph Ungersböck, übernimmt mit sofortiger Wirkung die erweiterte Führungsrolle als Vice President Regional Sales & Channel Sales and Service für Nord-, Ost- und Mitteleuropa. Damit verantwortet er künftig den Vertrieb sowie die strategische Weiterentwicklung der Channel-Sales- und Service-Strukturen in einer Region, die von Grönland bis zu den Vereinigten Arabischen Emiraten reicht.
Bereits in seiner bisherigen Funktion als Geschäftsführer von SICK Österreich trug Ungersböck die Verantwortung für 14 Länder in Südosteuropa. Mit der neuen Position kommen nun zusätzliche Märkte und Aufgabenbereiche hinzu, insbesondere im Hinblick auf den Ausbau intelligenter Sensorlösungen und innovativer Dienstleistungen von SICK.
Christoph Ungersböck betont: „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und die Zusammenarbeit in den gut aufgestellten, internationalen Teams. Gemeinsam werden wir starke Impulse in den verschiedenen Märkten und Branchen setzen.“
STEYR ARMS USA: Gerard Wayne Weber wird neuer CEO und treibt US-Expansion voran
22.04.2025 - Der traditionsreiche österreichische Waffenhersteller STEYR ARMS hat mit Gerard Wayne Weber einen neuen CEO für die Vereinigten Staaten ernannt. Der erfahrene Branchenexperte trat seine Position am 14. April an und übernimmt die Leitung der US-Niederlassung in Bessemer, Alabama. Mit der Personalentscheidung stärkt das Unternehmen seine Präsenz auf dem weltweit größten Markt für Handfeuerwaffen – ein zentraler Bestandteil der strategischen Wachstumsinitiative „Go West“.
„Wir freuen uns sehr, Wayne Weber an Bord begrüßen zu dürfen. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinen fundierten Kenntnissen des Schusswaffenmarktes sind wir der Verwirklichung unserer Vision für STEYR ARMS in den Vereinigten Staaten einen Schritt näher gekommen, insbesondere im Hinblick auf das Geschäftswachstum und die Ausweitung unserer Produktionskapazitäten in der Region“, erklärt Milan Šlapák, CEO der STEYR ARMS GmbH.
Der US-amerikanische Markt für Handfeuerwaffen generiert jährlich ein Volumen von über fünf Milliarden US-Dollar – ein Umfeld, in dem STEYR ARMS durch lokale Produktion, gezielte Produktentwicklung und optimierte Lieferketten stärker Fuß fassen möchte. Für 2025 sind drei neue Modelle geplant, die speziell auf die Bedürfnisse der US-Kundschaft abgestimmt sind.
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„STEYR ARMS besitzt außergewöhnliche technologische Fähigkeiten und einen Ruf, der auf dem US-Markt noch mehr Aufmerksamkeit verdient. Ich bin stolz darauf, einen Beitrag zum nächsten Kapitel dieser Kultmarke zu leisten. Ich glaube, dass wir mit einem klaren Plan und einer gut durchdachten Strategie ein breites Spektrum amerikanischer Kunden erreichen können, sowohl im zivilen als auch im staatlichen Sektor."
Wayne Weber, CEO von STEYR ARMS Inc.
Weber blickt auf über 30 Jahre Branchenerfahrung zurück. Bei Heckler & Koch USA war er 24 Jahre tätig, davon acht Jahre als Präsident. In dieser Zeit verantwortete er unter anderem die größte Beschaffung von Handfeuerwaffen in der Geschichte der US-Strafverfolgungsbehörden und war maßgeblich an der Markteinführung populärer Modelle wie MR556, MR762 und VP9 beteiligt. Als ehemaliger Ausbilder der U.S. Air Force und engagierter Vertreter des Zweiten Verfassungszusatzes gilt er als ausgewiesener Kenner und Befürworter des amerikanischen Waffenrechts.
Seit 2024 gehört STEYR ARMS zum RSBC Defence Fonds, der von der Investmentgruppe RSBC verwaltet wird. Neben STEYR ARMS umfasst das Portfolio auch den slowenischen Waffenhersteller AREX. Der Fonds verfolgt eine langfristige Wachstumsstrategie mit Fokus auf Technologie, Effizienz und regionale Marktorientierung.
Personalwechsel im Lenzing-Aufsichtsrat
18.04.2025 - Die Hauptversammlung des börsennotierten Faserherstellers Lenzing hat Patrick Lackenbucher und Leonardo Grimaldi neu in den Aufsichtsrat gewählt. Ihre Amtszeit läuft bis 2029. Sie treten die Nachfolge von Cord Prinzhorn an, dessen Mandat regulär endete, sowie von Marcelo Feriozzi Bacci, der das Gremium auf eigenen Wunsch bereits am 6. Dezember 2024 verlassen hatte. Dies teilte das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mit.
Wiederbestellung von Klaus Kumpfmüller als Vorstandsvorsitzender der HYPO Oberösterreich
17.04.2025 - Der Aufsichtsrat der HYPO Oberösterreich hat Klaus Kumpfmüller (55) einstimmig für eine zweite Amtszeit als Vorstandsvorsitzenden bestätigt. Sein Vertrag wurde um weitere fünf Jahre verlängert. Die neue Funktionsperiode beginnt am 1. August 2025 und endet mit Juli 2030. Dies gab Othmar Nagl, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Landesbank, am Donnerstag bekannt.
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Kumpfmüller leitet die HYPO Oberösterreich seit August 2020 und hat in den vergangenen Jahren maßgeblich zur strategischen Neuausrichtung und Stabilisierung der Bank beigetragen. Unter seiner Führung konnte das Institut trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds stabile Ergebnisse erzielen. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete die HYPO Oberösterreich ein Ergebnis vor Steuern von rund 47 Millionen Euro und setzte damit ihren soliden Kurs fort.
Der promovierte Jurist und studierte Betriebswirt war vor seinem Wechsel zur HYPO Oberösterreich unter anderem Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA) sowie in leitenden Positionen bei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich tätig. Seine umfassende Expertise im Banken- und Aufsichtsrecht sowie seine regionale Verwurzelung machen ihn zu einer gefragten Führungspersönlichkeit im österreichischen Bankwesen.
AIT Austrian Institute of Technology ernennt Hatef Madani zum Principal Scientist im Center for Energy
Seit dem 1. April 2025 verstärkt Hatef Madani als Principal Scientist das Center for Energy am AIT Austrian Institute of Technology. In dieser Schlüsselposition übernimmt er die wissenschaftliche Leitung sowie den Ausbau der internationalen Kooperation eines ambitionierten interdisziplinären Forschungsprogramms zwischen dem AIT und dem renommierten KTH Royal Institute of Technology in Schweden.
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Der Fokus seiner Forschung liegt auf der Entwicklung nachhaltiger Heizsysteme der nächsten Generation, die speziell für den Einsatz in europäischen Stadtgebieten konzipiert sind. Zudem ist Madani außerordentlicher Professor und Leiter der Abteilung für angewandte Thermodynamik am KTH im Fachbereich Energietechnik.
„Mit dem AIT Principal Scientist Programm stärken wir die wissenschaftliche Exzellenz unserer Flagship-Projekte durch international führende Wissenschaftler:innen auf ihrem Gebiet. Besonders freut es mich, dass wir Hatef Madani mit seiner ausgewiesenen Expertise in der Wärmepumpentechnologie und in thermischen Energiesystemen gewinnen konnten", so Andreas Kugi, Scientific Director, AIT. „Die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten für innovative Energiesysteme. In meiner neuen Rolle als Principal Scientist am AIT freue ich mich auf anwendungsorientierte Forschungsprojekte mit hoher Wirkungskraft für die Entwicklung und Erprobung von der nächsten Generation von Wärmepumpensystemen, die einen bedeutenden Beitrag zu Dekarbonisierung des Gebäudesektors beitragen werden", ergänzt Hatef Madani, Principal Scientist, AIT Center for Energy.
Im Rahmen seiner Tätigkeit am AIT leitet Hatef Madani das gemeinsame Doktoratsprogramm HEAPNOSYS (HEAt Pumps as the driver of iNtelligent energy SYStems). Der Fokus liegt auf technologischen Innovationen für Heiz- und Kühlsysteme in städtischen Gebieten Europas. Dazu gehören die Erprobung eines Prototyps für ein intelligentes Wärmepumpensystem sowie die Entwicklung digitaler Zwillinge, die eine effiziente und fehlerfreie Installation, Inbetriebnahme und Wartung durch Fachkräfte ermöglichen.
Hatef Madani ist außerordentlicher Professor und Leiter der Abteilung für angewandte Thermodynamik am KTH Royal Institute of Technology in Schweden. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Energiesystemanalyse und Systemmodellierung mit und arbeitet eng mit führenden Forschungsinstituten und Industriepartnern in Europa zusammen. Sein Schwerpunkt liegt auf nachhaltiger Energieversorgung, Wärmepumpentechnologie und digitalisierten Energiesystemen.
Sebastian Wolf wird neuer CFO bei TGW Logistics
Mit Wirkung zum 5. Mai 2025 übernimmt Sebastian Wolf die Position des Chief Financial Officer (CFO) bei TGW Logistics. Er folgt auf Clemens Bauernfeind, der die Funktion seit Mai 2024 interimistisch ausgeübt hat und das Unternehmen noch bis Ende Juni 2025 begleiten wird.
Der 42-jährige Oberösterreicher studierte Wirtschaftswissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz. Seit 2008 war er beim börsennotierten Feuerwehrausrüster Rosenbauer tätig, zunächst in verschiedenen Führungspositionen. 2017 wurde er zum CFO, 2022 zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) bestellt.
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Während seiner Zeit bei Rosenbauer war Wolf unter anderem für die Neustrukturierung der Finanzierung, die konzernweite Einführung eines SAP-Systems sowie Maßnahmen zur Liquiditätssteigerung verantwortlich. Als CEO leitete er einen Sanierungsprozess ein, in dessen Folge das operative Ergebnis von -1 % im Jahr 2022 auf +5 % im Jahr 2024 stieg. Gleichzeitig wurde ein Rekordwert beim Auftragseingang verzeichnet.
Wolf verfügt über Erfahrung in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Treasury, IT-Security, SAP, Unternehmensentwicklung, M&A sowie Strategie- und Performance-Management. Nach Angaben des Unternehmens spielte neben der fachlichen Eignung auch seine Haltung zu unternehmerischer Verantwortung eine Rolle bei der Auswahl.
Die Entscheidung für Wolf wurde vom Vorstand der TGW Future Privatstiftung in Abstimmung mit der Geschäftsführung von TGW Logistics getroffen.
TGW Logistics entwickelt und realisiert automatisierte Intralogistiksysteme. Das Unternehmen mit Sitz in Marchtrenk ist in Europa, China und den USA vertreten und beschäftigt rund 4.400 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte TGW einen Umsatz von 1,07 Milliarden Euro.
Nach Abgang bei Rosenbauer: Daniel Tomaschko startet bei Plasser & Theurer
Wie Daniel Tomaschko bei LinkedIn bekanntgab, hat er eine neue berufliche Herausforderung bei Plasser & Theurer übernommen. Das international tätige Unternehmen ist auf innovative Lösungen im Bereich der Bahninfrastruktur spezialisiert. In seiner neuen Funktion wird Tomaschko an der technologischen Weiterentwicklung und Umsetzung neuer Projekte mitarbeiten.
>>> Rosenbauer: Produktionsvorstand Tomaschko geht
Vor seinem Wechsel zu Plasser & Theurer war Daniel Tomaschko mehrere Jahre bei Rosenbauer International AG tätig, einem weltweit führenden Hersteller von Feuerwehrtechnik. Ab 2017 gehörte er dem Vorstand an und verantwortete als Chief Technology Officer (CTO) die Bereiche Produktion, einschließlich Supply Chain Management, Auftragsabwicklung, Produktentwicklung, Qualitätsmanagement, zentrale Technologie sowie den Geschäftsbereich vorbeugender Brandschutz. Im Januar 2024 schied Tomaschko im Zuge einer Umstrukturierung aus dem Vorstand aus.
Führungswechsel beim Batteriehersteller Banner: Werner Töpfl übernimmt operative Leitung
Beim österreichischen Batteriehersteller Banner kommt es zu einem bedeutenden Führungswechsel: Mit Werner Töpfl übernimmt zum 1. April 2025 erstmals ein externer Geschäftsführer die operative Leitung des Unternehmens. Die bisherigen Geschäftsführer Andreas und Thomas Bawart ziehen sich aus dem Tagesgeschäft zurück. „Nach über 30 Jahren in der Geschäftsführung haben wir uns entschlossen, operativ einen Schritt zurückzutreten, um Platz für neue Impulse zu schaffen“, sagt Andreas Bawart. Laut ihm bringe Töpfl „die nötige unternehmerische Erfahrung mit“ und stehe zugleich für die Werte des Unternehmens. Töpfl war bereits in den letzten zwei Jahren in verschiedenen Bereichen aktiv und leitete unter anderem Finanzen, IT, Controlling, Supply Chain und Nachhaltigkeit. Die Übergabe der Führungsverantwortung erfolgte schrittweise.
>>> Die Top-Manager in Oberösterreich
Die Neubesetzung wurde langfristig vorbereitet. „Die Eigentümer haben mir von Beginn an ihr Vertrauen geschenkt“, sagt Töpfl. „Wir haben einen strukturierten Übergang gestaltet – mit klaren Zielen, offenen Gesprächen und viel Verantwortung.“
Mit Töpfl an der Spitze verfolgt das Unternehmen eine stärkere Ausrichtung auf Effizienz, Digitalisierung und Marktorientierung. Ziel ist es, sich vom Wettbewerb abzuheben. „Banner muss sich spürbar vom Wettbewerb unterscheiden – durch Qualität, Kundennähe, Geschwindigkeit und klare Entscheidungen“, so Töpfl.
Unterstützt wird er von Franz Märzinger und Florian Steinhart, die bereits seit Jahren in leitenden Positionen tätig sind. Die neue Geschäftsführung will die Position von Banner als Anbieter von Energiespeicherlösungen aus Österreich weiter ausbauen. „Unsere Vision ist klar“, sagt Töpfl: „Banner soll als führender Anbieter von Energiespeicherlösungen aus Österreich wahrgenommen werden – innovativ, profitabel und nachhaltig.“
Die Brüder Bawart bleiben Banner weiterhin als Eigentümer verbunden, ziehen sich aber aus dem operativen Geschäft zurück. „Es ist ein Wechsel im Zeichen der Weiterentwicklung“, so Andreas Bawart. „Unser Engagement für Banner bleibt – nur in neuen Rollen.“
WFL: Norbert Jungreithmayr übergibt operative Verantwortung
Nach 27 Jahren im Unternehmen, davon zwei Jahrzehnte an der Spitze, zieht sich Norbert Jungreithmayr mit 1. April 2025 aus dem operativen Geschäft der WFL Millturn Technologies zurück. Der langjährige CEO bleibt dem Unternehmen jedoch weiterhin erhalten und wird künftig im Bereich Corporate Development tätig sein.
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Die operative Führung der WFL liegt ab sofort in den Händen des bestehenden Managementteams. Franz Schön (Chief Operating Officer), Stefan Hackl (Chief Commercial Officer & Chief Financial Officer) und Günther Mayr (Chief Sales Officer & Chief Technology Officer) übernehmen gemeinsam die Geschäftsführung. Die neue Struktur setzt auf Kontinuität und eine eingespielte Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Unter der Leitung von Jungreithmayr hat sich WFL konsequent weiterentwickelt, technologische Innovationen vorangetrieben und eine führende Marktposition im Bereich multifunktionaler Bearbeitungszentren etabliert. „WFL ist hervorragend aufgestellt, und ich freue mich darauf, das Unternehmen in meiner neuen Rolle weiter zu begleiten“, betont Jungreithmayr.
Mit der Neustrukturierung verfolgt WFL eine moderne und agile Managementstrategie. Die geteilte Führungsverantwortung soll effiziente Entscheidungsprozesse und eine noch engere Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens ermöglichen – ein klarer Schritt in Richtung Zukunftssicherung und nachhaltiges Wachstum.
Christian Brauneis und Stefan Lechner: KNAPP Industry Solutions stellt Geschäftsführung breiter auf
Mit April 2025 erweitert die KNAPP Industry Solutions GmbH ihre Geschäftsführung. Das Unternehmen mit Sitz in Dobl (Steiermark) beruft Christian Brauneis und Stefan Lechner in die Leitungsebene. Beide sind seit vielen Jahren im Konzern tätig und sollen künftig zentrale Geschäftsbereiche verantworten.
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Christian Brauneis übernimmt dabei den Bereich „Sales & Customer Service“, während Stefan Lechner für „Innovations & Operations“ zuständig sein wird. Die beiden neuen Geschäftsführer ergänzen das bestehende Führungsteam rund um Wolfgang Skrabitz, Bernhard Rottenbücher und Birgit Sükar (Prokura).
„Ich bin stolz darauf, Teil eines so erfahrenen und engagierten Führungsteams zu sein. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, unseren Kunden innovative, maßgeschneiderte Lösungen zu bieten und als langfristiger, stabiler Partner an ihrer Seite zu stehen“, so Christian Brauneis über seine neue Aufgabe als Geschäftsführer.
Brauneis und Lechner sind seit über zwei Jahrzehnten bei KNAPP tätig und haben bisher als Vice Presidents die Business Unit Industry mitaufgebaut. Brauneis sieht in der neuen Position die Möglichkeit, bestehende Kundenbeziehungen weiterzuentwickeln und Lösungen stärker auf individuelle Anforderungen abzustimmen. Lechner betont, dass es darum gehe, das bestehende Wachstum fortzusetzen und die Erfahrung aus dem Konzern gezielt einzusetzen.
„Ich freue mich sehr über die neue Möglichkeit, als Geschäftsführer tätig zu sein und das Vertrauen der KNAPP-Gruppe. Mit unserer langjährigen Erfahrung wollen wir weiterhin das beeindruckende Wachstum der Business Unit Industry vorantreiben“, betont Stefan Lechner, Geschäftsführer KNAPP Industry Solutions.
Die KNAPP Industry Solutions wurde 2013 gegründet und hat sich seitdem stark vergrößert. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 160 Mitarbeitende. Der Umsatz liegt laut Unternehmensangaben bei etwa 44 Millionen Euro. Zuletzt wurde 2023 eine neue Produktions- und Testhalle mit 5.000 Quadratmetern Fläche in Betrieb genommen. Als Teil der KNAPP-Gruppe ist das Unternehmen auf Automatisierungslösungen für die Industrie-, Produktions- und Distributionslogistik spezialisiert. Ein wachsender Bereich ist zudem der Einsatz autonomer mobiler Roboter. Am Standort in Dobl werden Systeme entwickelt, die auf die Anforderungen von Industriekunden zugeschnitten sind. Zu den Auftraggebern zählen unter anderem Unternehmen wie Knorr-Bremse, Würth, Terberg, Magna und Getriebebau Nord.
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Führungswechsel bei GrECo Bancassurance: Martin Lang übernimmt Regionalleitung
Mit Anfang April hat GrECo Bancassurance die Leitung in der Steiermark neu besetzt. Martin Lang übernimmt die Funktion des Regional Managers und folgt damit auf Robert Pitschko, der seit Jahresbeginn als Head of Bancassurance Austria tätig ist. In dieser Funktion koordiniert Pitschko die Zusammenarbeit mit der Erste Bank sowie den Sparkassen in Österreich.
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Lang übernimmt die Verantwortung für das Büro in Graz, das derzeit 16 Mitarbeitende zählt. Die Stelle ist ihm aus früheren beruflichen Stationen in der Region vertraut. Der gebürtige Steirer ist seit 2007 in der Versicherungsbranche tätig und schloss 2011 die Ausbildung zum Akademischen Versicherungskaufmann ab. Frühere Stationen führten ihn zur Grazer Wechselseitigen Versicherung (GRAWE), wo er unter anderem als Gebietsleiter für Graz tätig war.
„Ich freue mich über die erfolgte Staffelübergabe von Robert Pitschko und die damit verbundenen neuen Aufgaben und Herausforderungen. Mit meiner langjährigen Erfahrung in der Leitung großer Teams und meinem Know-how der Versicherungsbranche kann ich unsere Klienten gezielt unterstützen“, erklärte Lang zu seinem Amtsantritt.
GrECo Bancassurance betreut in der Steiermark nach eigenen Angaben rund 300 Klient:innen. Zum Kundenkreis zählen Unternehmen aus der Industrie, dem Anlagenbau, dem öffentlichen Sektor sowie dem Bau- und Baunebengewerbe. Das Dienstleistungsangebot wurde zuletzt durch die Fusion mit der VMG Versicherungsmakler GmbH im Jahr 2024 erweitert.
Robert Pitschko äußerte sich zur personellen Veränderung wie folgt: „Mit Martin Lang haben wir jemand an Bord geholt, der die Branche bestens kennt und unseren regionalen Ansatz lebt. Martin ist in der Steiermark bestens vernetzt und wird unseren Wachstumskurs weiter vorantreiben. Ich freue mich sehr, dass mit ihm ein erfahrener und kompetenter Versicherungsspezialist meine Nachfolge antritt.“
Eva Schinkinger wird ab 2026 Finanzchefin der Energie AG Oberösterreich
Die Energie AG Oberösterreich stellt die Weichen für die Zukunft: Ab 1. Jänner 2026 übernimmt Eva Schinkinger die Leitung des Finanzressorts beim Landesversorger. Der Aufsichtsrat bestellte sie in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig zur neuen CFO. Sie folgt auf Andreas Kolar, der Ende 2025 in den Ruhestand tritt. Mit ihrem Einstieg wird Schinkinger Teil des Vorstandsteams der Energie AG, gemeinsam mit Vorstandsvorsitzendem Leonhard Schitter und Technikvorstand Alexander Kirchner.
>>> Die Top-Manager in Oberösterreich
„Es freut mich, dass wir mit Eva Schinkinger eine ausgewiesene Finanzexpertin mit internationaler Erfahrung im Industriebereich für die Energie AG gewinnen konnten. Sie bringt eine umfassende Finanzexpertise mit und hat zahlreiche Transformations- und Restrukturierungsprojekte mit dem klaren Fokus auf nachhaltiges Wachstum erfolgreich durchgeführt“, sagt Markus Achleitner, Aufsichtsratsvorsitzender der Energie AG.
Schinkinger war 29 Jahre beim Autozulieferer Gebauer & Griller Kabelwerke tätig, davon über elf Jahre in leitenden Managementfunktionen. Sie verantwortete dort die Entwicklung und Umsetzung von Unternehmensstrategien in Europa, Nord- und Mittelamerika sowie Asien. Während ihrer Zeit bei Gebauer & Griller leitete Schinkinger das Unternehmen durch herausfordernde Zeiten, einschließlich der COVID-19-Pandemie. Sie betonte die Bedeutung von Agilität und Anpassungsfähigkeit in Krisenzeiten und förderte eine transparente Kommunikation innerhalb des Unternehmens. Unter ihrer Führung wurde die Unternehmensstrategie neu ausgerichtet, wobei der Fokus auf den Megatrends der Automobilindustrie lag: alternative Antriebe, autonomes Fahren und Connectivity.
„Ich möchte mich für das Vertrauen beim Aufsichtsrat bedanken und freue mich, bei der strategischen Neuausrichtung des Konzerns meinen Beitrag leisten zu dürfen“, wird Eva Schinkinger in der offiziellen Aussendung zitiert. Sie sehe der Zusammenarbeit mit dem Vorstandsteam und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Energie AG mit großer Freude entgegen.
Die Energie AG zählt zu den führenden Infrastrukturanbietern in Österreich. Über 5000 Beschäftigte engagieren sich in den Bereichen Energieversorgung, Abfallwirtschaft, Wassermanagement, Telekommunikation und IT-Dienstleistungen.
Kapsch TrafficCom: Samuel Kapsch rückt in den Vorstand auf
Samuel Kapsch wurde in den Vorstand der Kapsch TrafficCom AG berufen. Als Vertreter der fünften Generation der Unternehmerfamilie übernimmt er die Verantwortung für die Bereiche Supply Chain Management, Produktion, die Regionen Lateinamerika und Asien-Pazifik, die operative Umsetzung der Unternehmensstrategie sowie Marketing und Kommunikation.
>>> Samuel Kapsch: "Mein Vater gab mir 30 Sekunden"
„Mit einem tief verwurzelten Verständnis für die Werte und die Vision des Unternehmens bringt Samuel Kapsch eine Fülle von Wissen und neue Perspektiven in den Vorstand ein. Mit Samuel Kapsch gewinnen wir einen jungen, innovativen Leader mit fundierten Kenntnissen unserer internationalen Märkte. Seine Erfahrung in der digitalen Transformation unterstützt das Unternehmen, Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und zu meistern. Sein Engagement für das Unternehmen ist eine große Bereicherung,“ erklärt Sonja Hammerschmid, Aufsichtsratsvorsitzende bei Kapsch TrafficCom.
Kapsch hat Betriebswirtschaft in Madrid und Kalifornien studiert. Anschließend war er mehrere Jahre in der Unternehmensberatung tätig, unter anderem in Argentinien und Spanien. Dort lag sein Schwerpunkt auf der digitalen Transformation und der Integration neuer Technologien in Geschäftsprozesse.
Seit 2022 verantwortet er als Executive Vice President die Region Lateinamerika, wo er ein Team von über 500 Mitarbeitenden führt. In dieser Funktion trieb er den Ausbau der regionalen Präsenz voran und war an Effizienzsteigerungen in der operativen Umsetzung beteiligt.
Auch der Vorstandsvorsitzende Georg Kapsch und Technikvorstand Alfredo Escriba äußerten sich zur Erweiterung des Vorstands: „Samuel Kapsch bringt wertvolle Expertise, interkulturelles Verständnis und Umsetzungsstärke mit. Seine Erfahrung und sein strategischer Weitblick werden die Weiterentwicklung des Unternehmens entscheidend mitgestalten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam die nächsten Wachstumsschritte für unser Unternehmen zu setzen.“
Daikin Österreich: Alexander Springler übernimmt Führungsrolle
Daikin, weltweit führender Anbieter nachhaltiger HLKK-Lösungen (Heizung, Lüftung, Klima, Kältetechnik) und österreichischer Marktführer bei Klimaanlagen sowie europäischer Spitzenreiter im Bereich wassergeführter Wärmepumpen, stellt sich in der Führung neu auf: Alexander Springler übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des General Managers von Daikin Österreich.
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Der HLKK-Experte bringt über 16 Jahre Erfahrung in der Branche und im Unternehmen mit und kennt die internen Strukturen sowie die österreichische Marktlandschaft im Detail. Seine Laufbahn bei Daikin Österreich begann bereits im Jahr 2008 – als Absolvent der renommierten Daikin Sales Academy war er zunächst im Innendienst tätig, bevor er im Vertrieb und im Produktmanagement für Heizlösungen Verantwortung übernahm.
2015 folgte der nächste Karriereschritt: Springler wurde Sales Manager Residential und leitete den Privatkund:innen-Bereich. 2023 stieg er zum General Manager Residential auf und wurde Teil des Governance Boards von Daikin Österreich. Bereits 2024 übernahm er zusätzlich die Rolle des Deputy Affiliate Managers – nun folgt der nächste Meilenstein: die Gesamtverantwortung für den österreichischen Markt als General Manager. Er tritt damit die Nachfolge von Markus Haas an, der sich künftig gemeinsam mit Hiroyasu Ishikawa auf die Geschäftsführung der Region Zentral- und Osteuropa konzentriert.
Im Gewerbebereich bleibt Gerhard Perschy, seit drei Jahren General Manager Commercial, weiterhin federführend. Die Leitung des Residential-Bereichs übernimmt nun Almir Karagic, der seit 2012 bei Daikin tätig ist. Karagic startete im technischen Vertriebsinnendienst und zeichnete sich zuletzt als Sales Supervisor und Key Account Betreuer für den Privatkundenbereich aus.
„Ich trete meine neue Rolle als General Manager von Daikin Österreich mit großer Freude und Tatendrang an, denn das Ziel von Daikin – einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung des Heizens, Kühlens und der Kältetechnik in Österreich zu leisten – soll konsequent weiterverfolgt werden. Dabei unterstützen mich ein starkes Führungsteam und eine eingespielte Belegschaft! Gemeinsam werden wir unsere Dienstleistungen weiterentwickeln, um gemeinsam mit unserem Partnernetzwerk erfolgreich sein zu können“, skizziert Alexander Springler seine Zukunftspläne.