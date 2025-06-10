10.06.2025 - Die Transalpine Ölleitung (TAL), eine der bedeutendsten Rohöltransportstrecken Europas, erhält ab Juli 2025 eine neue Führung. Der bisherige Generaldirektor Alessio Lilli gibt nach zehn Jahren an der Spitze der TAL sein Amt ab, wie die „Tiroler Tageszeitung“ am Dienstag berichtete. Lillis Vertrag läuft mit Ende Juni aus. Als Nachfolger wurde Alessandro Gorla vorgestellt, der zuletzt für den österreichischen Energiekonzern OMV in den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig war.

Die TAL-Pipeline transportiert Rohöl von Triest (Italien) durch Österreich nach Bayern, wobei sie auch durch Osttirol verläuft. Sie gilt als Schlüsselinfrastruktur für die Ölversorgung Mitteleuropas. Die Betreiber betonten bei der Übergabe: Lilli habe „die TAL als wichtige europäische Ölinfrastruktur gestärkt“.

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 40 Millionen Tonnen Rohöl über die TAL transportiert – ein wichtiger Beitrag zur Energieversorgung Deutschlands, Österreichs und angrenzender Länder. Die Betreibergesellschaft Siot-TAL vermeldete außerdem einen Investitionsrekord von über 37,5 Millionen Euro – ein Zeichen für die strategische Weiterentwicklung und Modernisierung der Pipeline.

Besondere geopolitische Bedeutung gewann die TAL zuletzt durch ihren Beitrag zur Unabhängigkeit Tschechiens von russischem Erdöl. Mit einer jährlichen Liefermenge von acht Millionen Tonnen Rohöl kann der gesamte Bedarf des Landes über die TAL gedeckt werden.