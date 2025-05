Wie lassen sich menschliche Wahrnehmung und Entscheidungsfähigkeit in hochdynamischen Einsatzszenarien optimieren? Nils Berger, CEO des Wiener Unternehmens Viewpointsystem, liefert mit seiner Technologie eine Antwort.



Das Unternehmen hat sich auf Eye-Tracking-Brillen spezialisiert – smarte, leichte Wearables, die in Echtzeit aufzeichnen, wohin ein Mensch blickt, wie er Informationen verarbeitet und welche kognitiven Muster dabei ablaufen. Im zivilen Bereich längst im Einsatz, etwa zur Optimierung von Arbeitsabläufen in der Industrie oder zur Unterstützung im Gesundheitswesen, hat Viewpointsystem in den vergangenen Jahren konsequent den Schritt in den Verteidigungsbereich gewagt. Im Zentrum steht dabei eine klare Zielsetzung: die Verbesserung der situativen Wahrnehmung und Entscheidungsqualität von Einsatzkräften – sei es bei Soldaten, Piloten oder Spezialkräften.

Die Brillen von Viewpointsystem kombinieren Kameras, Infrarotsensoren und smarte Software zu einem System, das nicht nur aufzeichnet, sondern analysiert – und im nächsten Schritt Trainingsrückschlüsse ermöglicht. In realitätsnahen Übungsszenarien kann so beispielsweise analysiert werden, ob der Blick eines Soldaten in einem Raum auf potenzielle Bedrohungen gelenkt ist oder ob Reize wie Licht und Bewegung zu Fehlfokussierungen führen. Ein entscheidender Vorteil, wie Berger betont: „Im Ernstfall zählt nicht, alles zu sehen, sondern das Richtige.“

ABITS



Ein zentrales Projekt in diesem Kontext ist ABITS – ein internationales Forschungs- und Entwicklungsprogramm, das gemeinsam mit Partnern wie Guardiaris aus Slowenien und dem italienischen Sensorik-Spezialisten Smartex betrieben wird. Ziel ist die Entwicklung einer umfassenden Indoor-Trainingslösung, in der Eye-Tracking mit biometrischen Daten wie Puls, Temperatur oder Muskelaktivität verknüpft wird. Finanziert wird das Projekt mit Mitteln aus dem Europäischen Verteidigungsfonds (EDF), durchgeführt wird es in Zusammenarbeit mit den Verteidigungsministerien Österreichs, Sloweniens und Dänemarks. Die Trainingsdaten sollen nicht nur Aufschluss über das aktuelle Leistungsvermögen der Trainees geben, sondern auch langfristig zur Verbesserung von Ausbildungskonzepten beitragen.