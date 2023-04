Seit April leitet der Finanzexperte Arno Haselhorst den Automobilzulieferer GG Gruppe. Die bisherige Vorstandsvorsitzende Eva Schinkinger hat das Unternehmen nach fast 30 Jahren verlassen, steht der GG Gruppe aber weiterhin beratend zur Seite. Haselhorst war ursprünglich Chief Operating Officer und Chief Restructuring Officer.

Jetzt, als CEO, plant er einen Transformationsprozess und nicht nur eine Umstrukturierung des Unternehmens. Haselhorst erklärte, dass der Prozess proaktiv eingeleitet wurde und traditionelle Praktiken in Frage stellen wird.

"Ich würde im Falle von GG Group treffender von einer echten Transformation als von einer Restrukturierung sprechen, auch weil der Prozess ohne Druck von außen proaktiv und aus eigenem Antrieb heraus angestoßen wurde“, kommentiert der 59-jährige seine neue Aufgabe.

