Die Bandbreite konkreter Handlungen, die hinter einer solchen Ankündigung stehen können, ist naturgemäß groß. Doch alle, die Haselhorsts Track Record kennen, wissen zumindest so viel: Wenn der gelernte Bankkaufmann und promovierte Betriebswirt ins Spiel kommt, geht es in aller Regel ans Eingemachte. In der Autozulieferindustrie war Haselhorst zuletzt als Sanierer bei dem Maschinenbauer Benteler und der auf Gelenke sowie Wellen spezialisierten IFA Gruppe zugange.



Bei Benteler schaffte er es, 2021 in zähen Verhandlungen mit mehr als hundert Geldgebern und Kunden eine Refinanzierug des Unternehmens zu erreichen, bevor er für weitere Maßnahmen an Michael Baur übergab. Die IFA Gruppe führte er im Vorjahr in eine neue Eigentümerstruktur, indem er die Übernahme des Unternehmens durch die Münchener AEQUITA begleitete.



Bei GG Group findet der Bayer ebenfalls eine nicht gerade einfache Situation vor. Wie andere Automobilzulieferer auch muss der Kabelspezialist derzeit hohe Summen in Technologien investieren, die in Zukunft für die elektrische Mobilität essenziell sein werden, kannönnen diese Aufwendungen aber seinenihren Kunden noch nicht wirklich weiterverrechnen. Die entsprechenden Ausgaben haben sich zwischen 2018 und 2022 mehr als verdoppelt – von 16 auf 33 Milliarden Millionen Euro. Das nagt trotz global gut gefüllter Auftragsbücher an der Substanz.