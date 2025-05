Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing ist mit einem deutlichen Ergebnisplus ins Jahr 2025 gestartet. Nach einem Verlust im ersten Quartal 2024 hat das Unternehmen im ersten Quartal 2025 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Laut Unternehmensangaben stieg der Umsatz um 4,8 Prozent auf 690,2 Millionen Euro, während das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) mit einem kräftigen Zuwachs von 118,8 Prozent auf 156,1 Millionen Euro ebenfalls stark zulegen konnte.

>>> Lenzing AG: Österreichischer Faserspezialist kämpft sich mit Einsparungen und Innovationen zurück

Unterm Strich verbuchte Lenzing einen Gewinn von 31,7 Millionen Euro, nachdem im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch ein Verlust von 26,9 Millionen Euro zu Buche stand. Das Unternehmen betonte, dass im EBITDA auch positive Sondereffekte aus dem Verkauf überschüssiger EU-Emissionszertifikate sowie Bewertungseffekte enthalten seien. Die EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich von 10,8 auf 22,6 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) kletterte auf 74,3 Millionen Euro, nach nur 1,5 Millionen Euro im Vorjahr. Damit schrieb Lenzing erstmals seit dem dritten Quartal 2022 wieder einen operativen Gewinn.